Giá đất gần khu thể thao SEA Games TP HCM tăng gấp đôi

Việc chọn nhà đầu tư xây mới khu thể dục thể thao (TDTT) Phan Đình Phùng tại số 8, Võ Văn Tần, quận 3 được UBND TP HCM ban hành quyết định ngày 2/1/2018. Dự án có tổng mức đầu tư là 1.953 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào quý I/2018 và hoàn thành việc xây dựng trong vòng 24 tháng.

Đổi lại với việc xây dựng công trình này, các nhà đầu tư sẽ được UBND TP HCM hoàn trả vốn đầu tư bằng khu đất 257 Trần Hưng Đạo, quận 1 và các khu đất có giá trị tương ứng.

Phối cảnh khu thể thao Phan Đình Phùng, quận 3, TP HCM được đầu tư xây dựng theo hình thức BT

Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng là công trình được xây dựng với quy mô hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm đăng cai các giải thi đấu lớn, trước mắt là SEA Games 2021. Công trình gồm có 7 tầng nổi và 3 tầng hầm, được thực hiện tại lô đất rộng 14.417,8 m2, trong đó diện tích xây dựng là 7.176 m2. Khu thể thao này tọa lạc giữa trung tâm Sài Gòn với bốn mặt tiền đường Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Tần và Nguyễn Đình Chiểu.

Trong khi đó, khu đất 257 Trần Hưng Đạo cũng được mệnh danh là đất vàng của TP HCM vì có vị trí góc hai mặt tiền giữa lòng quận 1. Theo trang web định giá trực tuyến bandogiadat.com, khu đất này hiện có giá 350 triệu đồng mỗi m2 và bảng giá đất của thành phố quy định 70 triệu đồng mỗi m2. Tuy nhiên, trên thị trường, các vị trí xung quanh khu đất này được chào giá 400 triệu đồng mỗi m2.

Công ty cổ phần phát triển Bất động sản Phát Đạt là doanh nghiệp chuyên phát triển các dự án nhà ở cao cấp. Đại gia địa ốc này đang thực hiện 2 dự án căn hộ tại trung tâm TP HCM như: dự án The EverRich Infnity tại 290 An Dương Vương, quận 5, căn hộ Millennium tại 132 Bến Vân Đồn, quận 4. Doanh nghiệp cũng lấn sân sang phát triển hạ tầng theo hình thức hợp tác công tư, trong đó, dự án Cầu Mỹ Lợi, Long An, đã được hoàn thành vào năm 2015.

Công ty Cổ phần Đền bù Giải tỏa, Thành viên của Công ty Cổ phần Đức Khải, là công ty tư nhân đầu tiên được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực đền bù giải tỏa. Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp này gồm: thương lượng, đền bù, giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch; tư vấn tái định cư và tạm cư; bán đấu giá tài sản và kinh doanh bất động sản.

Hà Thanh