Novaland dùng cổ phần tại Nova Hospitality và Cảng Phú Định để đảm bảo cho khoản vay vốn nước ngoài.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - mã chứng khoán: NVL) vừa phê duyệt việc bảo lãnh khoản vay cho Công ty cổ phần Nova Hospitality trị giá 250 triệu USD. Khoản vay nước ngoài này được cấp bởi Credit Suisse AG - chi nhánh Singapore, Taichung Commercial Bank Co, Ltd., - Offshore Banking Branch (Chi nhánh NH nước ngoài), Taiwan Business Bank và Taiwan Cooperative Bank.

Novaland sẽ sử dụng tài sản là cổ phần nắm giữ tại Nova Hospitality và cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Phú Định để đảm bảo cho khoản vay trên. Công ty cổ phần Cảng Phú Định và Nova Hospitality là 2 công ty con của Novaland, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Nova Hospitality được Novaland mua lại vào tháng 11/2018, thương vụ có giá trị hơn 21 tỷ đồng. Hiện công ty mẹ sở hữu 99,98% vốn điều lệ của Nova Hospitality. Tháng 6/2019, NVL công bố quyết định đầu tư thêm 1.625 tỷ đồng vào Nova Hospitality trong quý II và III cùng năm.

Đây là lần thứ hai Novaland bảo lãnh khoản vay nước ngoài cho công ty con. Trước đó vào đầu năm 2019, doanh nghiệp đã bảo lãnh cho khoản vay 150 triệu USD của Nova Hospitality tại Credit Suisse AG, chi nhánh Singapore. Khoản giải ngân ban đầu là 70 triệu USD đã được hoàn tất cuối tháng 12/2018.

Hà Thanh