Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Techcom Securities, đại diện Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF) cho biết, ngoài lợi thế lợi tức hấp dẫn, các sản phẩm "đo ni đóng giày" cho từng nhu cầu khách hàng giúp quỹ luôn tăng trưởng ổn định thời gian qua cả về quy mô tài sản và số lượng nhà đầu tư cá nhân tham gia.

- Năm nay, thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều phiên giảm điểm đã tác động lên các quỹ đầu tư tại Việt Nam ra sao, thưa ông?

- Xu hướng chung của các quỹ nội địa trên thị trường là phân bổ danh mục chủ yếu vào cổ phiếu, trái phiếu chính phủ hoặc chứng chỉ tiền gửi... Đây là những tài sản khá "nhạy cảm" khi lãi suất thị trường thay đổi. Mặc dù các tài sản này có thể đem lại tăng trưởng lợi nhuận cao nhưng nếu thị trường biến động theo chiều hướng không thuận lợi thì các quỹ sẽ chịu tác động giảm giá trị danh mục.

Tính đến hết quý ba năm 2018, lãi suất thị trường liên ngân hàng tăng dẫn tới lãi suất trái phiếu chính phủ tăng (giá trái phiếu giảm) đồng thời VnIndex giảm mạnh đã làm suy giảm giá trị của các quỹ đầu tư.

Ngược lại, các quỹ đầu tư trái phiếu sẽ ít chịu biến động thị trường hơn do đặc thù của sản phẩm trái phiếu. Tuy nhiên, tùy từng tỷ trọng trái phiếu (trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp...) trong danh mục của mỗi quỹ mà tỷ suất sinh lời và tăng trưởng có thể sẽ khác nhau.

- Hiện TCBF là Quỹ đầu tư nội địa có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam với 5.600 tỷ đồng. Điều gì khiến quỹ có mức tăng trưởng này?

- Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom TCBF không phải gần đây mới tăng trưởng mà đã phát triển khá ổn định theo hướng tăng dần đều ngay từ đầu. Mỗi ngày chúng tôi có khoảng 30-40 tỷ đồng vốn từ nhà đầu tư. Trong 2-3 tháng gần đây mỗi tháng có 700 tỷ đồng đăng ký mới.

Ông Nguyễn Xuân Minh - Chủ tịch Techcom Securities, đại diện Quỹ đầu tư trái phiếu Techcom (TCBF).

Danh mục sản phẩm của TCBF được phân bổ vào các tài sản có rủi ro thị trường thấp với lợi tức ổn định như trái phiếu doanh nghiệp, vào khoảng 8-9% một năm. Do đó, ngay cả khi thị trường diễn biến không thuận lợi như trong quý hai và ba, TCBF vẫn ổn định, thậm chí tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô tài sản khi nhiều nhà đầu tư tìm đến các kênh đầu tư ổn định như quỹ trái phiếu doanh nghiệp.

- Lợi thế cạnh tranh của TCBF so với các quỹ trên thị trường là gì?

- Lợi thế cạnh tranh của quỹ TCBF là an toàn, lợi suất hấp dẫn ổn định, tính thanh khoản cao, giao dịch thuận tiện, dễ dàng và không ngừng cung cấp gói dịch vụ "may đo" theo nhu cầu của khách hàng để gia tăng giá trị cộng thêm. Cụ thể, về tính an toàn, danh mục sản phẩm đầu tư của TCBF tập trung đến 90% vào trái phiếu doanh nghiệp nên hầu như không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường giống như phần lớn các quỹ tại Việt Nam tập trung nhiều vào cổ phiếu. Chúng tôi cũng đầu tư vào nhiều trái phiếu doanh nghiệp chứ không chỉ tập trung vào một đến hai loại để gia tăng mức độ an toàn của danh mục.

Cùng với quy mô quỹ ngày càng gia tăng, chúng tôi cũng có những lợi thế lớn khi chọn lựa được nhiều các trái phiếu doanh nghiệp chất lượng cao với giá tốt để đầu tư. Do đó, quỹ TCBF có lợi suất đầu tư hấp dẫn, thông thường cao hơn 8% một năm (cá biệt như năm nay lợi suất của quỹ tại một số thời điểm lên đến 8,55% một năm), ổn định và đều đặn.

Thanh khoản cao là khi nhà đầu tư cần rút tiền ở bất kỳ thời điểm nào đều được đáp ứng chứ không như gửi tiết kiệm cần đúng kỳ hạn. Với TCBF, khách hàng có giao dịch rút vốn hàng ngày với lãi suất thực nhận. Chúng tôi đồng thời cũng hợp tác với Techcombank để khách hàng chỉ cần mở một tài khoản nhưng có thể đồng thời vừa giao dịch ngân hàng, vừa đầu tư trái phiếu, cổ phiếu hoặc quỹ mở... tùy nhu cầu.

Ngoài ra, chúng tôi cũng liên tục phát triển những gói sản phẩm chuyên biệt theo nhu cầu của khách hàng. Ví dụ, vừa qua chúng tôi đã phát triển thêm gói sản phẩm "Trái tức sinh lời". Tức là khi khách hàng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp iBond (do Techcom Securities chào bán) và nhận được lãi trái tức (6 tháng một lần) thì có thể lựa chọn để tiếp tục đầu tư phần lãi đó, giúp tiền lãi tiếp tục sinh lời. Khách hàng nếu có nhu cầu chỉ cần đăng ký bằng một cú click chuột, hệ thống của chúng tôi sẽ tự động tái đầu tư phần lợi tức này vào quỹ TCBF. Như vậy, lãi tiếp tục sinh lời mà khách hàng không cần mất thời gian và công sức.

- Nhà đầu tư cần lưu ý những gì khi đầu tư vào quỹ TCBF?

- Tham gia đầu tư vào quỹ TCBF rất dễ dàng với số vốn không lớn, chỉ từ một triệu đồng. Nhà đầu tư có thể tham gia một lần với số tiền cố định hoặc tham gia định kỳ hàng tuần, hàng tháng với số tiền được tự động gửi vào. Qũy có báo cáo cập nhật hoạt động hàng tuần để các nhà đầu tư nắm được hoạt động của quỹ.

Tuy vậy, khách hàng cũng nên lưu ý là quỹ đầu tư là kênh đầu tư phù hợp cho dài hạn, chứ không phải là kênh để "lướt sóng" hoặc đầu tư ngắn hạn. Chúng tôi khuyến khích khách hàng nên có kế hoạch đầu tư tại quỹ từ 9 tháng trở lên để được hưởng mức lãi suất tốt nhất và miễn phí mua lại.

TCBF hiện có hơn 7.000 nhà đầu tư cá nhân và dự kiến số lượng này sẽ gia tăng nhanh chóng trong thời gian tới.

- Mức độ đầu tư của nhà đầu tư và lợi tức họ nhận được ra sao?

Như đã trao đổi ở trên, chỉ với một triệu đồng, bất kể ai cũng có thể tham gia quỹ TCBF. Lãi suất là yếu tố quan trọng nhà đầu tư quan tâm bên cạnh tính ổn định, an toàn và thanh khoản cao. So với kênh tiết kiệm, tỷ suất sinh lời mà quỹ TCBF mang đến cho khách hàng cao hơn từ 1,2-1,5% một năm, tức là khoảng trên 8% một năm.

Nhiều người cứ nghĩ với lãi suất ưu đãi, sản phẩm quỹ đầu tư sẽ cạnh tranh với kênh tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. Tuy nhiên, thực tế là quỹ đầu tư không phải để thay thế những kênh đầu tư hiện có trên thị trường mà là thêm lựa chọn cho nhà đầu tư. Nguyên tắc cơ bản vẫn là chuyện chia trứng vào nhiều giỏ. Các nhà đầu tư hiện nay rất thông minh và biết cách đa dạng hóa nguồn tiền của mình, ví dụ như một phần vào tiết kiệm, phần khác vào cổ phiếu, bất động sản và bây giờ họ có thêm lựa chọn như trái phiếu doanh nghiệp hoặc quỹ đầu tư...

- Kế hoạch của quỹ tới đây là gì?

- Với quy mô tài sản hơn 5.600 tỷ đồng và trung bình mỗi tháng có 700 tỷ đồng từ các nhà đầu tư, chúng tôi kỳ vọng quỹ sẽ giá trị đạt một tỷ đôla (20.000 tỷ đồng) vào năm sau.

Chúng tôi sẽ nghiên cứu để đưa ra thêm các sản phẩm quỹ đầu tư được thiết kế riêng để bám sát nhu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để họ có thể tối ưu hóa dòng tiền. Từ dòng tiền doanh thu, các doanh nghiệp hay lựa chọn gửi ngân hàng và rút ra thời gian ngắn sau đó (một vài tuần đến một tháng rưỡi) khi cần trả các chi phí (cho các nhà cung ứng, chi phí hoạt động, lương nhân viên...). Lẽ dĩ nhiên gửi tiền ngắn như thế vào ngân hàng thì chỉ nhận được lãi suất không kỳ hạn.

Chúng tôi mang đến một giải pháp cho họ thông qua quỹ đầu tư trái phiếu. Doanh nghiệp có thể đầu tư trong 2-3 tuần, khi cần doanh nghiệp sẽ bán ra và hưởng lợi hơn nhờ thanh khoản linh hoạt. Chúng tôi kỳ vọng sản phẩm này đem tới lợi tức 4-5% một cho các doanh nghiệp tốt hơn mức 0,5% một năm (không kỳ hạn) tại ngân hàng.

Với nhà đầu tư cá nhân, sắp tới chúng tôi sẽ ra mắt những gói sản phẩm mới, ví dụ như khách hàng có thể lựa chọn để quỹ tự động bán đi một phần chứng chỉ quỹ và trả thu nhập ổn định, đều đặn lại cho khách hàng, phần còn lại tiếp tục đầu tư. Như vậy khách hàng vừa tối ưu phần đầu tư vừa có thu nhập cố định để chi tiêu.

Thanh Thư