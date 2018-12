Tại Hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa TP HCM và các tỉnh thành ngày 25/11, bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó giám đốc Sở Công Thương TP HCM cho biết, mặc dù mới chỉ bắt đầu diễn ra hội nghị kết nối nhưng đã có 103 hợp đồng được ký kết giữa nhà sản xuất và đơn vị phân phối.

Năm nay, ngoài các địa phương ở miền Nam tham dự kết nối còn có thêm các doanh nghiệp miền Bắc và miền Trung.

“Đây cũng là năm thứ 5 Sở tổ chức chương trình này và cũng là năm mà cơ quan quản lý, nhà sản xuất đúc kết được nhiều kinh nghiệm. Tại các hội nghị trước đó, rất nhiều hợp đồng ghi nhớ bị hủy vì chất lượng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu của nhà phân phối, thì năm nay đa phần mặt hàng trưng bày tại hội nghị là sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP, Viet GAP, đồng thời, trên sản phẩm có dán tem nhãn để truy xuất nguồn gốc và rất nhiều hàng đã xuất sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Mỹ”, bà Trang cho biết.

Cam chanh (màu vàng) và cam sành Hà Giang được dán tem truy xuất và có chỉ dẫn địa lý. Ảnh: Thi Hà.

Đại diện cơ sở sản xuất chuối ở Long An cho biết, chuối của công ty được trồng theo vùng và được kiểm soát nghiêm ngặt, trên sản phẩm có tem, nhãn để các đơn vị phân phối truy xuất nguồn gốc. “Chuối của chúng tôi đa phần xuất đi Nhật Bản, Dubai. Còn trong nước thì mới chỉ bán tại Big C, Satra. Do vậy, đến với hội nghị này chúng tôi mong muốn kết nối được thêm nhiều các hệ thống siêu thị, đại lý và tương lai mở rộng thêm vùng trồng”, đại diện cơ sở này nói.

Cũng mang đến hội nghị sản phẩm có truy xuất nguồn gốc, đại diện Trung tâm khuyến công – xúc tiến Công Thương, Hà Giang cho hay, đặc sản mà đơn vị mang đến hội nghị lần này là cam sành và cam chanh Hà Giang. Sản phẩm được trồng theo tiêu chuẩn Global GAP nên có dán tem để truy xuất nguồn gốc và cả chỉ dẫn địa lý. Hiện, đơn vị mới chỉ kết nối được với chợ đầu mối nông sản Thủ Đức với sản lượng mỗi ngày 100 tấn. “Chúng tôi mong qua hội nghị lần này sẽ có thêm được nhiều kênh phân phối siêu thị để người dân vùng miền, đặc biệt là TP HCM biết đến nhiều hơn đặc sản của Hà Giang”, đại diện trung tâm này chia sẻ.

Bên cạnh các sản phẩm trên, thì hồng sấy Đà Lạt theo công nghệ Nhật Bản, nước mắm Phú Quốc, cua Cà Mau, mãng cầu Tây Ninh, măng Tây Bắc… sạch, có truy xuất nguồn gốc cũng được trưng bày bắt mắt tại hội nghị.

Tính từ 2012 đến 2015, chương trình kết nối cung cầu đã giúp nhà sản xuất ký được 1.349 hợp đồng cung ứng, với doanh thu đạt 22.132 tỷ đồng. Đáng chú ý, nếu năm 2012 chỉ ký kết được 43 hợp đồng thì đến 2015 số lượng hợp đồng là 482, tăng mạnh so với 2012.

Thi Hà