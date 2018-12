Cuộc sống cho đi và tận hưởng của Bill Gates

Gates và vợ Melinda gần đây được vinh danh là những nhà tự thiện hào phóng nhất nước Mỹ, bởi The Chronicle of Philanthropy. Cả hai đã quyên tổng cộng 36 tỷ USD thông qua Quỹ Bill and Melinda Gates Foundation. Năm 2010, Gates cũng đã đồng ý sẽ cho đi phần lớn tài sản của mình thông qua chương trinh Giving Pledge.