Ngoài yêu cầu cao về kỹ thuật, an toàn, các hãng hàng không Việt mở đường bay thẳng đến Mỹ phải cạnh tranh với nhiều hãng khác.

Tại tọa đàm về hàng không Việt Nam sáng 11/12, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Hàng không Việt Nam cho biết các điều kiện để hàng không Việt Nam mở đường bay thẳng đến Mỹ đang được khơi thông. Việt Nam đã đàm phán với các quốc gia đối tác để chuẩn bị hỗ trợ các hãng mở đường bay đến Mỹ. Hiện đã thống nhất được với Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc cho việc sử dụng thương quyền năm (quyền nhận hành khách, hàng hoá từ nước thứ hai để chở đến nước thứ ba). Cục Hàng không Việt Nam đã được Mỹ công nhận là đạt tiêu chuẩn CAT 1 (năng lực giám sát an toàn hàng không mức 1).

Vấn đề khác là năng lực khai thác của hãng hàng không. Muốn bay đến Mỹ phải có tàu bay đường dài và bay qua đại dương. Hãng phải đạt tiêu chuẩn bay 2 động cơ vượt đại dương, tối thiểu ETOPS 180 phút (ETOPS là điều luật của ICAO cho phép máy bay thương mại 2 động cơ được bay kéo dài thêm một khoảng thời gian bay nữa trong trường hợp một động cơ bị hỏng). Hiện duy nhất Vietnam Airlines đạt tiêu chuẩn này, còn những hãng hàng không khác phải hoàn thiện kinh nghiệm quản lý 18 tháng nữa mới có thể đạt tiêu chuẩn để bay.

Ngoài ra, các hãng muốn bay đến Mỹ phải được cơ quan quản lý an ninh hàng không nước này phê chuẩn, đáp ứng các thủ tục của phía Mỹ trong thời gian từ 4 đến 6 tháng. Các sân bay xuất phát từ Việt Nam đến Mỹ cũng phải được cơ quan quản lý an ninh hàng không Mỹ phê chuẩn đủ điều kiện về an ninh hàng không.

"Hàng không Mỹ đang là thị trường cạnh tranh tương đối khốc liệt. Có rất nhiều hãng mở đường bay nối chuyến đến Mỹ qua Việt Nam nên các hãng phải tính toán để bay cạnh tranh được", ông Thắng nói.

Máy bay Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines.

Ông Dương Trí Thành, Tổng giám đốc Vietnam Airlines cũng nêu nhiều khó khăn cho đường bay này. Về yếu tố kỹ thuật, hiện nay chưa có máy bay có thể bay thẳng hiệu quả. Theo chương trình của Boeing và Airbus, phải đến năm 2022, Boeing 777X và Airbus A350-1000 mới ra đời có thể đáp ứng được, còn các loại máy bay Boeing 787, A350 đang khai thác bị hạn chế về số ghế.

Cùng với đó, vấn đề cạnh tranh cũng là thách thức khi mở đường bay đến Mỹ. Lãnh đạo Vietnam Airlines cho rằng, đang có hãng phục vụ khá tốt thông qua hệ thống nối chuyến. Nếu bay từ TP HCM đến Los Angeles không dừng khoảng 18 tiếng, còn bay nối chuyến qua Đài Loan khoảng 22 tiếng thì thu hút được khách bay thẳng không phải dễ. Bay thẳng chỉ hấp dẫn với khách thương gia, nhưng khách thương gia hiện tại chưa đủ để có thể mang lại doanh thu hợp lý.

Theo ông Thành, các hãng hàng không Mỹ bay đến Việt Nam đều đã dừng bay gần 10 năm. Đến nay mọi thứ đã thay đổi rất nhiều nhưng họ vẫn chưa bay lại. Trong khu vực Đông Nam Á, các nước đều hướng tới bay đến Mỹ song chỉ còn Singapore Airlines và Phillippines duy trì được, còn hầu hết dừng lại và chọn hướng bay nối chuyến qua các điểm trung chuyển.

"Sứ mạng đi trước mở đường là rất quan trọng. Chúng tôi sẽ quyết tâm, chuẩn bị kỹ càng để việc bay thẳng đến Mỹ sớm thành hiện thực", ông Thành nói.

Hiện nay, Vietnam Airlines và Bamboo Airways đã lập kế hoạch mở đường bay thẳng đến Mỹ. Trong đó, Bamboo Airways dự kiến khai thác đường bay này trong năm 2020.

Đoàn Loan