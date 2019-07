Trong 6 tháng đầu năm, hãng đạt con số một triệu khách, công suất lấp đầy trên 90% và đảm bảo tốt an toàn hàng không.

Tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn hàng không 6 tháng đầu năm 2019, ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, công tác đảm bảo an toàn hàng không của ngành hàng không Việt Nam cơ bản được đảm bảo tốt, các sự cố uy hiếp an toàn giảm so với cùng kỳ 2018. Các hãng bay đã tích cực trong phối hợp với cơ quan chức năng, đảm bảo an toàn hàng không.

Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam (giữa) chủ trì Hội nghị hôm 15/7 tại Hạ Long.

Trong đó, ông Đinh Việt Thắng nhận định Bamboo Airways là hãng hàng không mới, nhưng đã có ý thức và thái độ nghiêm túc trong công tác đảm bảo an toàn hàng không, nhận nhiều phản hồi tích cực từ dư luận.

"Một triệu khách là con số hết sức ấn tượng đối với một hãng hàng không mới khai thác trong 6 tháng", ông Đinh Việt Thắng nói. Theo ông để đạt con số này, các hãng trước đây phải mất một khoảng thời gian dài hơn.

Người đứng đầu Cục Hàng không Việt Nam cũng chúc mừng Bamboo Airways nhân sự kiện chuyến bay Xanh Fly Green đã chuyên chở hành khách thứ một triệu tại Cảng hàng không Phù Cát, Bình Định vào ngày 12/7 vừa qua. Trong tháng 7 này, Bamboo sẽ đón chuyến bay thứ 9.000 với tỷ lệ lấp đầy 90%, tỷ lệ đúng giờ xấp xỉ 93,8%, cao nhất toàn ngành theo báo cáo của Cục.

"Phải xác định rõ đảm bảo an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ sống còn, là nhiệm vụ của tất cả các cơ quan chức năng, các hãng hàng không, các doanh nghiệp liên quan chứ không phải của riêng đơn vị nào", ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trịnh Bình, Giám đốc Ban Đảm bảo An toàn, An ninh và Chất lượng của Bamboo Airways.

Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Trịnh Bình, Giám đốc Ban Đảm bảo An toàn, An Ninh và Chất lượng của Bamboo Airways cho biết hãng đã xây dựng đồng bộ hệ thống quản lý an toàn hàng không. Bamboo cam kết thực hiện đúng quy định và nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn.

Về đào tạo, hãng đã tiến hành theo chương trình quản lý an toàn cơ bản cho cán bộ và diễn tập khẩn cấp từ ngày 1-5/7.

Bamboo Airways khắc phục các khuyến cáo của Cục Hàng không trong các cuộc kiểm tra đánh giá MARI (Minimum Annual Required Inspection). Hãng thuê đơn vị nước ngoài đánh giá hiện trạng hệ thống nhằm đạt chứng nhận An toàn khai thác IOSA (IATA Operational Safety Audit) vào cuối 2019.

Chia sẻ thêm về nỗ lực nhằm giữ vững an toàn bay, ông Eddy Doyle, Phó Tổng giám đốc phụ trách khai thác bay của Bamboo Airways cho biết đơn vị đang chuẩn hóa quy trình, công nghệ điều hành bay theo những phương thức hiện đại và tiên tiến nhất.

"Mục tiêu của Bamboo là giữ an toàn trong hoạt động khai thác, trở thành điểm sáng trên thị trường hàng không Việt Nam và thế giới về tăng trưởng vận tải cũng như an toàn bay", ông Eddy Doyle bày tỏ.

Hội nghị tổng kết các công tác đảm bảo an toàn hàng không trong 6 tháng đầu năm 2019.

An toàn hàng không Việt Nam cơ bản được đảm bảo

Báo cáo của Cục Hàng không tại Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo an toàn hàng không 6 tháng đầu năm 2019 chỉ ra ngành hàng không Việt Nam phát triển với tốc độ ổn định. Trong đó sản lượng điều hành bay đến - đi và quá cảnh lần lượt tăng 3,1% và 2,5% so với cùng kỳ năm 2018. Số lượng hành khách vận chuyển bằng đường không tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 26,8 triệu lượt khách.

Quy mô thị trường mở rộng bao gồm sự gia tăng các đường bay, tàu bay. Hiện tại số lượng máy bay đăng kí quốc tịch Việt Nam tính đến 15/6 là 200 máy bay, tăng 26 máy bay so với cùng kỳ. Có 21 sân bay Việt Nam hoạt động bay dân dụng, 10 sân bay quốc tế.

Vào tháng 2/2019 vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam được trao Chứng nhận năng lực giám sát an toàn hàng không quốc gia mức 1 (CAT 1) của Cục Hàng không Mỹ. Đây là điều kiện thuận lợi để công tác mở rộng thị trường, hoạt động hợp tác liên doanh và mở đường bay thẳng Việt Nam - Mỹ.

Tuy nhiên, việc cân bằng giữa sức ép của bay thương mại và vấn đề an toàn của các hãng. Cục Hàng không phát hiện ra một số sự mất cân bằng tồn tại do mâu thuẫn giữa sức ép khai thác và chỉ đạo "không nhân nhượng với bất cứ điều gì trong vấn đề an toàn".

Trong thời gian tới, Cục sẽ đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng công tác sát hạch và cấp phép cho nhân viên ngành hàng không, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình quản lý an toàn, theo dõi tham số bay...

Thành Dương