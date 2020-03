Sở hữu vị trí sát biển, dự án CSJ Tower cao 31 tầng, gồm 372 căn hộ khách sạn và đa dạng tiện ích theo tiêu chuẩn năm sao.

Tọa lạc ngay mặt tiền biển Bãi Sau (169 Thùy Vân, trung tâm thành Phố Vũng Tàu), CSJ Tower (tên pháp lý là DIC Star Apart’s Hotel) có vị trí đắc địa và nằm giữa các điểm du lịch nổi tiếng của Vũng Tàu. Dự án nằm trong khu phức hợp Cap Saint Jacques của Tổng công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp) - một trong những tập đoàn đầu tư, xây dựng lớn hiện nay.

Phối cảnh tổng thể dự án CSJ Tower.

Trên tổng quy mô khu phức hợp là hơn 11.300 m2, CSJ Tower có diện tích 2.069 m2. Dự án bao gồm hai tầng hầm và 31 tầng nổi, cung ứng ra thị trường 372 căn hộ du lịch diện tích đa dạng 48,7-95 m2.

CSJ Tower hướng tới tiêu chuẩn căn hộ cao cấp, với nhiều tiện ích như hệ thống nhà hàng sang trọng, hồ bơi trên cao, ẩm thực ngoài trời, dịch vụ cá nhân và gia đình 24/7, gym, spa... Đặc biệt, dự án dành đến bốn tầng thương mại theo mô hình "all in one", quy tụ các nhãn hàng thương mại, giải trí nổi tiếng... giúp du khách thoải mái trải nghiệm các dịch vụ vui chơi - mua sắm hàng đầu.

Phối cảnh hồ bơi trên cao với tầm nhìn về phía biển.

CSJ Tower nằm trong khu phức hợp Cap Saint Jacques lấy cảm hứng thiết kế từ biểu tượng của chiến thắng - đỉnh cao (victory), thành công - viên mãn (success) và xa hoa - đẳng cấp (luxury). Các khối tầng giật cấp tạo không gian thông thoáng và xen kẽ bằng các khoảng xanh sân vườn tươi mát có tổng diện tích đến 4.052 m2.

Ảnh thực tế căn hộ mẫu tại CSJ Tower.

Trong vòng bán kính một km từ CSJ Tower là các dịch vụ cao cấp như sân goft Paradise, siêu thị Lotte Mart, chợ ẩm thực Vũng Tàu và đặc biệt là nằm ngay bên bãi tắm Thùy Vân. Khu vực còn liền kề các điểm đến nổi tiếng của thành phố biển như tượng chúa Kito, trường đua chó Lam Sơn, khu du lịch Hồ Mây... Theo quy hoạch, nơi đây sẽ được đầu tư một casino, một khu vui chơi giải trí quy mô lớn và tầm cỡ theo mô hình Disney Land. Đây là những yếu tố hấp dẫn, giúp dự án tăng khả năng thu hút du khách, tạo tiềm năng mang đến lợi nhuận cho nhà đầu tư trong tương lai.

An Thy