CPI tháng 8 tăng 0,45% nhờ lực đẩy giá thực phẩm

Số liệu vừa công bố của Tổng cục thống kê cho thấy, CPI tháng 11/2018 tăng 3,24% so với tháng 12/2017 và giảm 0,29% so với tháng trước. Nhóm ngành đóng góp lớn nhất vào mức giảm này đến từ 2 đợt điều chỉnh giá xăng, dầu trong tháng 11, giảm trên 4%.

Ngoài ra, một số nhóm hàng chính trong rổ hàng hoá cũng có mức giảm đáng kể, như nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,64%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14%...

Bên cạnh những nhóm hàng có mức giảm mạnh, theo Tổng cục Thống kê vẫn có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu tăng so với tháng trước. Cụ thể, nhóm hàng may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,26%. Nguyên nhân là do thời tiết miền Bắc chuyển mùa nên nhu cầu mua sắm tăng nhẹ.

Tính chung lạm phát cơ bản tháng 11/2018 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,72% so với cùng kỳ 2017. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng năm 2018 tăng 1,46% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Anh Minh