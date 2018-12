CPI tháng 6 tăng cao nhất 5 năm do giá xăng

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2016 chỉ tăng 0,1% so với tháng trước. So với cuối năm 2015, CPI tăng 2,58%.

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 6 nhóm tăng. Đặc biệt, nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng mạnh nhất với 6,18%. Tổng cục Thống kê lý giải, chính sách điều chỉnh của của Bộ Y tế và Bộ Tài chính tại ở 16 địa phương nên chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế tăng 8,12% góp phần làm cho CPI tăng khoảng 0,28%. Thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện, nước tăng làm cho giá nước sinh hoạt tăng 0,16%, giá điện sinh hoạt tăng 0,18%.

Các nhóm khác đều tăng dưới 1% như giáo dục tăng 0,47%, may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,14%... Có 5 nhóm hàng giảm gồm giao thông, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, văn hóa - giải trí và du lịch, bưu chính viễn thông và nhà ở - vật liệu xây dựng.

Tuy là mức tăng rất thấp, song CPI tháng 8 năm nay vẫn cao hơn so với cùng kỳ (năm 2015 chỉ là 0,07% - thấp nhất trong vòng 10 năm).

Cơ quan thống kê cũng cho biết, chỉ số lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) của tháng 8 tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 1,83% so với cùng kỳ.

Không nằm trong rổ hàng hóa tính CPI, giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới và tăng 1,72% so với tháng trước, ngược lại giá đôla giảm 0,05%.

