Chủ tịch Vicoland, ông Bùi Đức Long mới đây đã có cuộc gặp mặt Chủ tịch tập đoàn Bất động sản Extell, ông Gary Barnett để trao đổi và thảo luận về các dự án hợp tác đầu tư tại Việt Nam. Cuộc gặp đã diễn ra tại trụ sở của Tập đoàn Extell nằm ở trung tâm thành phố New York.

Tỷ phú bất động sản Gary Barnett đón tiếp ông Bùi Đức Long.

Tập đoàn Extell là đơn vị phát triển bất động sản thành lập từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Đại gia bất động sản Mỹ gốc Do Thái, ông Gary Barnett hiện giữ chức Chủ tịch. Sinh năm 1956 tại Manhattan, ông được nhiều tờ báo như Forbes, New York Magazine bầu chọn là một trong những doanh nhân quyền lực nhất New York. Bloomberg gọi ông là bậc thầy của bất động sản xa xỉ thành phố.

Từng khởi nghiệp ở lĩnh vực kinh doanh kim cương tại Bỉ vào năm 1980, khoảng thập niên 90, ông quay trở lại Mỹ và bắt đầu xây dựng "đế chế" bất động sản, đầu tiên là thông qua việc mua lại cái khu bán lẻ và tòa nhà văn phòng. Sau 25 năm hoạt động, các dự án bất động sản của Extell đã phủ sóng khắp New York, với nhiều hình thức đa dạng bao gồm khu căn hộ, thương mại, nhà hàng, khách sạn.

Đại diện công ty Việt tham quan tòa tháp Central Park Tower của Tập đàn Extell.

Không chỉ được biết đến như là doanh nghiệp bất động sản có bề dày lịch sử, Extell còn nổi danh bởi sự năng động trong chiến lược kinh doanh. Vừa qua, Tập đoàn này đã đạt được kỷ lục mới khi chào bán thành công căn hộ tầng thượng đắt nhất từ trước đến nay ở New York cho tỷ phú công nghệ Michael Dell với mức giá 100 triệu USD.

Đại diện của Risemount cho biết, cuộc gặp gỡ và bàn thảo với ông Gary Barnett có ý nghĩa rất quan trọng bởi nó mở ra các cơ hội hợp tác giữa công ty Việt với một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu tại Mỹ. Cũng trong lần gặp mặt này, phía Risemount đã tham quan dự án đầu tư 3,1 tỷ USD Central Park Tower. Đây là tòa tháp căn hộ phức hợp cao nhất thế giới của tập đoàn Extell phát triển tại đại lộ 57 Manhattal, New York, nơi tập trung các căn hộ đắt giá nhất hành tinh.

Đại diện Risemount đã tham quan dự án đầu tư 3.1 tỷ USD Central Park Tower.

Trước buổi gặp mặt chính thức vừa qua, doanh nhân Bùi Đức Long cho biết Tập đoàn Extell cũng đã thực hiện nhiều chuyến công tác tiền trạm đến những dự án bất động sản cao cấp như căn hộ, biệt thự, resort do Vicoland Group phát triển gồm: Movenpick Lăng Cô Thừa Thiên Huế, Risemount Apartment Đà Nẵng, Risemount resort Đà Nẵng… Đại diện Risemount cho hay, ông Gary Barnett đánh giá cao các dự án bất động sản này và đã nhận lời mời đến thăm Việt Nam, Đà Nẵng trong thời gian tới. Trong giai đoạn tiếp sau, hai bên cũng xúc tiến bàn thảo các dự án đầu tư song phương tại miền Trung Việt Nam, ông cho biết thêm.

Vi Vũ