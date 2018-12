Công ty tài chính Việt Nam tại Hong Kong (Vietnam Finance Company - VFC) vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập (1978-2018). Đây là công ty 100% vốn trực thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và là tổ chức tài chính đầu tiên của Việt Nam ở hải ngoại, thành lập tại Hong Kong theo Luật Công ty Hong Kong.

VFC hiện có trụ sở chính tại tầng 16 - tòa nhà Golden Star Building, 20 đường Lockhart Road, quận Wan Chai, Hong Kong. Công ty có các mảng hoạt động chính là nhận tiền gửi và gửi tiền liên ngân hàng, thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại, cấp tín dụng, chuyển tiền kiều hối.

Kể từ khi thành lập đến nay, hầu hết các năm doanh nghiệp đều có lãi, với vốn chủ sở hữu và tổng tài sản tăng trưởng đều qua các năm. Tính đến 31/12/2017, tổng tài sản của công ty đạt hơn 997 triệu HKD và vốn chủ sở hữu gần 102 triệu HKD. Công ty không có nợ xấu và nợ quá hạn, các chỉ số an toàn hoạt động đều tuân thủ theo pháp luật Hong Kong và quy định của Cơ quan Quản lý Tiền tệ Hong Kong (HKMA). Trong quá trình hoạt động, VFC luôn tuân thủ các quy định và chỉ đạo của ban lãnh đạo Vietcombank.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank phát biểu tại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập của VFC.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch HĐQT Vietcombank đánh giá cao các thành tích đạt được của VFC trong 40 năm qua với sự đóng góp công sức của các thế hệ lãnh đạo và cán bộ nhân viên qua các thời kỳ. Ông cũng nhấn mạnh đến các mục tiêu mà VFC cần thực hiện trong thời gian tới tại thị trường Hong Kong, nhằm phát huy những thế mạnh của mình để đóng góp vào thành tựu chung của Vietcombank.

Ông Phạm Quang Dũng - Tổng giám đốc Vietcombank, cảm ơn các cơ quan, tổ chức trên địa bàn cùng các khách hàng đã gắn bó, hỗ trợ đồng hành để VFC có được những thành quả như ngày hôm nay. Ông tin tưởng ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty sẽ đoàn kết, nỗ lực xây dựng VFC phát triển nhanh mạnh và bền vững.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó tổng giám đốc Vietcombank, Chủ tịch HĐQT VFC - trong quá trình hoạt động, công ty luôn nhận sự hỗ trợ thường xuyên và toàn diện từ ngân hàng mẹ Vietcombank. Chẳng hạn như việc cấp vốn, chỉ đạo hoạt động kinh doanh, hỗ trợ công tác thanh toán, xây dựng và vận hành hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống kế toán và quản lý tài chính, hệ thống AML. Ngân hàng đã cử nhiều cán bộ có trình độ, kinh nghiệm sang đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại công ty trong các thời kỳ.

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Phó tổng giám đốc Vietcombank, Chủ tịch HĐQT VFC phát biểu.

Trong thời gian tới, VFC định hướng tiếp tục duy trì hoạt động an toàn, hiệu quả, tuân thủ luật pháp và các quy định tại Hong Kong; thực hiện vai trò là cầu nối cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank với thị trường Hong Kong và các thị trường tài chính quốc tế trong các mảng khách hàng, thanh toán, phát triển sản phẩm dịch vụ, áp dụng các thông lệ và chuẩn mực quốc tế tiên tiến. Công ty sẽ góp phần nâng cao uy tín và thương hiệu của Vietcombank đối với cộng đồng tài chính quốc tế, tăng khả năng đáp ứng các yêu cầu về quản trị ngân hàng trong bối cảnh hội nhập quốc tế cũng như tận dụng các cơ hội, đóng góp vào kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank.

Đến năm 2020, doanh nghiệp sẽ củng cố hoạt động và phát triển ổn định hoạt động kinh doanh tại Hong Kong, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện tầm nhìn và mục tiêu chiến lược chung của Vietcombank.

Công ty đã xây dựng 5 mục tiêu chiến lược, bao gồm có năng lực tài chính tốt; phát triển khách hàng tại Hong Kong và đa dạng hóa sản phẩm - dịch vụ; chuẩn hóa các quy trình hoạt động theo thông lệ quốc tế và phát triển nền tảng công nghệ hiện đại; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng; quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro đảm bảo hoạt động an toàn và tuyệt đối tuân thủ; tích cực phát huy vai trò là cầu nối giữa Vietcombank và các định chế tài chính tại Hong Kong. Doanh nghiệp hướng đến tạo tiền đề mở rộng và phát triển các hoạt động kinh doanh, hợp tác với thị trường Hong Kong.

Ban lãnh đạo Vietcombank cùng lãnh đạo VFC và nguyên lãnh đạo Vietcombank qua các thời kỳ chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ.

VCF được cơ quan đăng ký công ty Hong Kong cấp giấy chứng nhận thành lập ngày 10/2/1978 với số vốn đăng ký ban đầu là 5 triệu HKD. Cổ đông sáng lập của VFC là 2 công ty do Chính phủ Việt Nam thành lập và hoạt động tại Hong Kong thời điểm đó là Golden Star Shipping (chuyên doanh về vận tải tàu biển) và Vietnam Import and Export (chuyên doanh về xuất nhập khẩu hàng hóa).

Ngày 7/3/1978, công ty được cơ quan quản lý ngân hàng Hong Kong cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo Luật Công ty nhận tiền gửi Hong Kong. Ngày 17/7/1978, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) trở thành cổ đông sở hữu 60% vốn điều lệ sau khi nhận phân bổ cổ phiếu phát hành tăng vốn của công ty. Ngày 3/4/1998, Vietcombank trở thành cổ đông duy nhất của công ty sau khi nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu từ 2 cổ đông sáng lập.

VFC ra đời trong bối cảnh Việt Nam bắt đầu bước vào giai đoạn tái thiết và phát triển kinh tế với nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả chiến tranh và do cấm vận từ Mỹ và các nước phương Tây. Việc thanh toán bằng ngoại tệ của Việt Nam với các nước đặc biệt khó khăn do Việt Nam chưa có nhiều quan hệ với các ngân hàng quốc tế và chính sách cấm vận gắt gao của Mỹ.

Trong bối cảnh đó, VFC có vai trò như một trung gian tài chính giữa Việt Nam và quốc tế, hỗ trợ cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, các dịch vụ bảo hiểm, vận tải đường biển và các hoạt động kinh tế đối ngoại khác của Việt Nam. Công ty đồng thời như cánh tay nối dài tại thị trường Hong Kong và vươn ra quốc tế của Vietcombank - ngân hàng duy nhất được phép thực hiện thanh toán đối ngoại lúc bấy giờ. Ngoài ra, VFC còn là kênh huy động vốn ngoại tệ, nhận chuyển tiền kiều hối, thực hiện cấp tín dụng và tài trợ cho các hoạt động phục vụ cho công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế ở trong nước.

Hong Kong là một trong những nơi có sự hiện diện của nhiều tổ chức tài chính nhất thế giới. Với diện tích xấp xỉ 1.100km2, tính đến cuối năm 2017, tại đây quy tụ 191 tổ chức tài chính đang hoạt động, trong đó có 70 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Việt Nam và Hong Kong có quan hệ đối tác thương mại, đầu tư truyền thống và không ngừng phát triển. Trong số các tổ chức tín dụng Việt Nam, hiện chỉ duy nhất Vietcombank có sự hiện diện tại Hong Kong.

Lộc An