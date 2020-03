Mỹ Trump Organization đã phải đóng cửa nhiều khách sạn, nhà hàng và sân golf trong khi số còn lại cố gắng hoạt động và quảng cáo kiếm khách.

Gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump có một danh mục kinh doanh bao gồm hơn chục sân golf, sở hữu một phần hoặc điều hành các khách sạn năm sao ở Chicago, Hawaii, Las Vegas, New York, Vancouver và Washington, cũng như Ireland và Scotland.

Gần đây, Trump Organization đã cắt giảm nhân sự tại các khách sạn ở New York và Washington, dừng đặt phòng mới tại một khách sạn nhìn ra Las Vegas Strip và đóng cửa các sân golf ở Los Angeles và Miami. Thậm chí, khu nghỉ mát Mar-a-Lago ở Florida của tổng thống cũng đóng cửa, nơi vốn sẽ rất bận rộn vào thời điểm này với các chuyến viếng thăm theo mùa thường xuyên của chính ông Trump.

Việc cắt giảm nhân sự sẽ còn tiếp tục. Một giám đốc điều hành của công ty cho biết đây là giải pháp cuối cùng vì ưu tiên hàng đầu là giữ hàng ngàn nhân viên không mất việc.

Nói chung, công ty chỉ dừng kinh doanh các cơ sở khi chính quyền địa phương yêu cầu, dù quốc gia đang trong tình trạng khẩn cấp, hạn chế các cuộc tụ họp xã hội và đóng cửa các doanh nghiệp không quan trọng. Trong một cuộc phỏng vấn, Eric Trump, con trai tổng thống, người quản lý công việc kinh doanh của gia đình, cho biết công ty đang cố gắng hạn chế việc đóng cửa.

"Chúng tôi đang thực hiện theo chỉ thị và hướng dẫn của liên bang, tiểu bang và địa phương rất cẩn thận", ông nói. Với những địa điểm còn hoạt động, công ty tiếp tục các chiến dịch quảng cáo trên phương tiện truyền thông xã hội và email.

Lối vào khách sạn Trump International ở Washington hôm 16/3. Ảnh: Reuters

Vào sáng thứ sáu (20/3), Trump Golf Links tại Ferry Point, đã tổ chức mọt trò chơi nhỏ trên Twitter với thông điệp sân golf là một nơi tuyệt vời để giảm căng thẳng và vận động. Tương tự, sân golf của ông ở Thung lũng Hudson (New York) đã đóng vào mùa đông nhưng nay cũng đã mở cửa tổ chức các sự kiện.

"Thống đốc của Cuomo đã khuyến nghị chúng tôi sử dụng các không gian công cộng và công viên để tập thể dục và thư giãn", câu lạc bộ golf nói trong email gửi đến các hội viên. "Với ý nghĩ này, chúng tôi đang mở sân golf để cho bạn cơ hội ra khỏi nhà và tận hưởng không gian ngoài trời tuyệt vời!", lời quảng cáo viết.

Trump Organization chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng lớn từ cuộc khủng hoảng Covid-19, mặc dù nó có nền tảng tương đối tốt, nhờ vào tỷ lệ nợ thấp so với các công ty bất động sản lớn khác, và doanh thu chủ yếu là đến từ cho thuê các tòa nhà văn phòng ở New York và San Francisco.

Cho đến nay, công ty nhà Trump vẫn tránh được việc đóng cửa hàng loạt như một số chuỗi khách sạn lớn hơn như Hilton Worldwide Holdings, đang đóng cửa phần lớn địa điểm tại các thành phố lớn. Chip Rogers, Chủ tịch kiêm CEO Hiệp hội Khách sạn & Nhà nghỉ Mỹ, cho biết đây là cách tiếp cận phổ biến trong ngành lúc này. "Phần lớn các khách sạn phụ thuộc vào kinh doanh hoặc du lịch giải trí không có khách để mở cửa lúc này", ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn, Eric Trump giải thích rằng, không giống như các chuỗi khách sạn lớn, Trump Organization có sự linh hoạt để đưa ra các quyết định theo từng trường hợp. "Tất cả cộng sự trong công ty chúng tôi đều là gia đình và chúng tôi đang chờ đợi thời điểm đại dịch này bị đánh bại để có thể mở cửa hoạt động lại, điều hành những tài sản tốt nhất trên thế giới", ông tuyên bố.

Cho đến nay, công ty gia đình Trump tiếp tục nhận đặt phòng mới tại các khách sạn ở Chicago và Central Park West ở New York. Nhưng khách sạn ở New York đã sa thải 40 nhân viên và giảm giờ làm của những người còn lại.

Trong một lá thư gửi chủ sở hữu các đơn vị khách sạn, Matthew Vandegrift, Tổng giám đốc bất động sản, gọi Covid-19 là "một sự kiện chưa từng có" và cảnh báo về "thiếu hụt doanh thu đáng kể". Ông cho biết tập đoàn đã triển khai các chiến lược để giảm thiểu thiệt hại tài chính dự kiến vì đại dịch.

Cũng trong tuần này, Trump Organization đã đóng cửa hầu hết dịch vụ bên trong khách sạn ở Washington - nhà hàng, quán bar và spa - để tuân thủ yêu cầu của địa phương. Khách sạn còn khoảng 5% công suất và 95% nhân viên hiện không làm việc, theo John Boardman, thư ký điều hành của Unite Here Local 25, một công đoàn với 174 công nhân tại khách sạn.

"Ngành này đang bị tàn phá", ông Boardman nói sự bất ổn chắc chắn tăng lên. "Tôi không nghĩ mọi người sẽ sớm được trở lại làm việc", ông nói.

Tuần qua, các cơ sở kinh doanh của Trump đã tích cực quảng bá hoạt động trên mạng xã hội để thu hút sự chú ý của khách hàng. Khu nghỉ mát Doral gần Miami một cuộc thi golf và đồ uống tại quầy bar. Sân golf Westchester (New York), khoe thác nước cao 101 feet. Hay như khách sạn ở Washington đã mời khách tham gia vào chương trình tiệc nhẹ buổi tối. Mới gần đây, câu lạc bộ golf Trump ở Bedminster, (New Jerseye) thông báo cho các thành viên về việc vẫn còn mở cửa.

Nhưng sau khi Thống đốc New Jersey Philip D. Murphy đưa ra nhiều hạn chế đối với các doanh nghiệp giải trí, câu lạc bộ đã thông báo cho các thành viên của mình rằng mặc dù họ vẫn có thể chơi golf, nhưng sẽ không có bất kỳ dịch vụ nào khác.

Câu lạc bộ Mar-a-Lago của tổng thống là nơi diễn ra các sự kiện hồi đầu tháng 3. Một số người tham dự được xác nhận mắc nCoV, trong đó có hai quan chức đi cùng Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro khi ăn tối với ông Trump tại khu nghỉ mát vào ngày 7/3.

Tuần trước, Trump Organization đã gửi một thông báo tới các thành viên Mar-a-Lago rằng câu lạc bộ sẽ được khử trùng vào đầu tuần nhưng vẫn mở cửa vào các ngày còn lại. Nhưng bây giờ, họ đã tạm đóng cửa bởi kêu gọi giãn cách cộng đồng.

Cách đó không xa, tại khu nghỉ mát chơi golf ở Doral, một bất động sản cao cấp khác của ông Trump, vẫn chấp nhận đặt chỗ mới vào thứ sáu (20/3). Tuy nhiên, khu vực sân golf và nhà hàng đã đóng cửa, chỉ còn lại hồ bơi gia đình.

Phiên An (theo The New York Times)