Doanh thu của De La Rue - nhà in thương mại lớn nhất thế giới với lịch sử 200 năm liên tục lao dốc trong năm qua vì nợ xấu và mất hợp đồng.

De La Rue, công ty tư nhân phụ trách in tiền giấy cho Ngân hàng Trung ương Anh từ năm 1860 và cũng là đối tác của 140 ngân hàng trung ương khác, vừa đưa ra một cảnh báo nghi ngờ về khả năng vận hành liên tục trong tương lai.

Là đơn vị in thương mại lớn nhất thế giới, De La Rue sản xuất hộ chiếu cho 40 quốc gia và thiết kế 36% loại tiền giấy đang lưu hành trên khắp thế giới, theo Edison Group. Tuy nhiên, công ty vừa báo cáo kết quả kinh doanh tuột dốc trong nửa đầu năm tài chính 2019-2020 và mất 20% giá trị thị trường chỉ trong một tuần.

"Không thể phủ nhận rằng tài chính của De La Rue có vẻ bấp bênh", Russ Mold, giám đốc đầu tư của A.J.Bell, đánh giá.

Những tờ tiền mệnh giá 5 và 10 bảng Anh. Ảnh: Reuters

De La Rue bắt đầu in tiền từ năm 1860, bao gồm các tờ tiền giấy mệnh giá 1, 5 và 10 bảng. Năm 1862, công ty này giành được hợp đồng in tem của Mỹ. Trong suốt Thế chiến II, công ty này đã in tiền cho các nước đồng minh bị chiếm đóng và giấu nó trong một mỏ đá.

Trong vài năm qua, De La Rue đã đầu tư rất nhiều vào việc in tiền polymer, với đặc điểm khó làm giả và có chất lượng tốt hơn so với tiền giấy truyền thống. De La Rue đã in tờ tiền polymer đầu tiên cho Anh vào tháng 9/2016.

Mặc dù có trong tay những hợp đồng lớn, De La Rue phải chịu hai thất bại lớn trong năm vừa qua. Năm 2018, De La Rue mất hợp đồng in hộ chiếu cho Anh sau khi Brexit hoàn thành. Hợp đồng sau đó đã thuộc về Gemalto, một công ty của Đức.

Trước đó, nhà in thương mại lớn nhất thế giới cũng phải xóa 18 triệu bảng nợ xấu sau khi Ngân hàng Trung ương Venezuela không trả được nợ.

Nếu kịch bản tồi tệ nhất của De La Rue diễn ra, nó sẽ là dấu chấm hết cho một công ty với lịch sử hoạt động 200 năm và buộc 140 quốc gia phải tìm đến các nhà in thương mại khác để sản xuất tiền tệ.

Minh Sơn (theo NBC)