Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hoà Phát muốn tăng vốn gấp 55 lần hiện tại để thực hiện các mục tiêu, trong đó có làm bất động sản.

Nghị quyết phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng vừa được Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hoà Phát (HTP) thông qua. Kế hoạch này, vẫn được thông qua dù trước đó, một thành viên HĐQT đã bác bỏ cùng với dự định sử dụng tiền nhàn rỗi cho một công ty tại TP HCM vay không tài sản đảm bảo.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông bất thường vào giữa tháng 1, công ty chỉ đặt kế hoạch phát hành cổ phiếu để huy động 150 tỷ đồng. Số tiền khi đó dự kiến được dùng để nộp tiền thuê đất 50 năm, phát triển mảng bất động sản và in ấn.

Công ty cổ phần In sách giáo khoa Hoà Phát tiền thân là xí nghiệp in sách giáo khoa thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ngành nghề kinh doanh chính là in ấn sách giáo khoa, bán buôn văn phòng phẩm và xuất bản. Gần đây, công ty có nhiều biến động về nhân sự cấp cao, trụ sở hoạt động lẫn tên doanh nghiệp.

Năm ngoái, công ty có 8 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 500 triệu đồng. Tính đến cuối năm, tổng tài sản đạt trên 20 tỷ đồng. Chiếm phần lớn trong số này là khoản cho vay không thời hạn, không tài sản đảm bảo với điều kiện "báo trước 15 ngày cho bên đi vay nếu có nhu cầu thu hồi vốn".

Công ty mới đây đã thông qua kế hoạch tái cấu trúc, bao gồm chuyển đổi nguồn gốc một khu đất hơn 3.200 m2 tại Đà Nẵng, đầu tư thêm cho ngành kinh doanh truyền thống và mở rộng một số lĩnh vực tiềm năng như bất động sản, vật liệu xây dựng, truyền thông...

Phương Đông