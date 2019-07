Nệm cao su than hoạt tính là kết quả từ công nghệ xử lý đặc biệt C.Fusion Latex, giúp sản phẩm đạt độ thoáng mát tối ưu và khử mùi không mong muốn.

Than hoạt tính được ứng dụng trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực nhờ những tính năng có lợi cho sức khỏe. 8 tính năng được khai thác phổ biến trên thế giới gồm làm trắng răng trong kem đánh răng; lọc sạch nước ở máy lọc nước; chăm sóc da trong các sản phẩm làm đẹp; hỗ trợ tiêu hóa; lọc bớt khí độc trong đầu lọc thuốc lá; sử dụng chế biến trong thực phẩm món ăn; loại bỏ mùi khó chịu không mong muốn và điều chỉnh nhiệt độ nhờ khả năng thoáng khí.

Tại Việt Nam và trên thế giới, những lợi ích trên có mặt trong nhiều sản phẩm tiêu dùng và than hoạt tính ngày càng trở nên quen thuộc hơn, chiếm được cảm tình của người tiêu dùng.

Than hoạt tính được ứng dụng nhiều trong đời sống.

Ứng dụng than hoạt tính trong các sản phẩm nệm, thương hiệu Liên Á đã nghiên cứu và tung ra sản phẩm nệm cao su than hoạt tính mới mang tên L’A Dome Grey. Công ty sở hữu công nghệ độc quyền chế tạo chất liệu cao cấp mang tính đột phá, kết hợp tất cả ưu điểm của cao su và than hoạt tính trong một sản phẩm.

Liên Á đưa than hoạt tính vào sản phậm nệm cao cấp.

Nệm cao su than hoạt tính là kết quả từ công nghệ xử lý đặc biệt C.Fusion Latex, giúp sản phẩm đạt độ thoáng mát tối ưu và khử mùi không mong muốn. Than hoạt tính với thành phần là tro đen nhẹ được sản xuất bằng cách loại bỏ nước và các thành phần dễ bay hơi khác.

Cao su than hoạt tính C.Fusion Latex được sản xuất bằng cách truyền than vào hỗn hợp cao su trước khi lưu hóa. Kết quả cuối cùng là bọt cao su với các phân tử than hoạt tính trải đều cho phép các đặc tính có lợi của than phát huy hiệu quả trên toàn bộ miếng cao su.

Nệm cao su than hoạt tính có cấu trúc với hàng triệu lỗ nhỏ và kết cấu những lỗ xốp này có điện tích âm, khiến nó thu hút các phân tử tích điện dương của chất lỏng, hơi ẩm, khí và hóa chất. Điều này giúp than bẫy chúng vào trong các lỗ này, làm cho nệm sạch, thoáng mát hơn, khử mùi không mong muốn giữ cho môi trường trong phòng luôn trong lành. Thiết kế mái vòm đột phá giúp nâng đỡ tối ưu trọng lượng cơ thể cho giấc ngủ ngon, độ bền cao và kháng cháy tốt.

Vợ chồng người mẫu Thúy Hạnh trải nghiệm sản phẩm nệm than hoạt tính.

Các sản phẩm nệm Liên Á hiện đã có mặt tại hơn 45 quốc gia và từng bước xây dựng uy tín thương hiệu trên toàn cầu. Doanh nghiệp kỳ vọng, việc ra mắt các dòng sản phẩm nệm mát, thoáng khí, khử mùi tốt với chất liệu đột phá đột phá cao su than hoạt tính sẽ giúp thương hiệu khẳng định vị thế thị trường đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng theo đúng sứ mệnh "Liên Á - Làm mới cuộc sống".

Nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn hơn cho người dùng trong dịp ra mắt, Liên Á ưu đãi tặng gối cao su than hoạt tính C.Fusion Latex và áo mưa cao cấp khi mua L'A Dome Grey. Chi tiết xem tại website: www.liena.com.vn. Hotline: 1800 1242.

(Nguồn: Liên Á)