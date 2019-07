Giá vàng trong nước và quốc tế có nhiều biến động khiến nhiều người tìm kiếm, lựa chọn sản phẩm đầu tư truyền thống này.

Theo nhận định của Ngân hàng Thế giới (World Bank), môi trường kinh doanh Việt Nam có nhiều khởi sắc song cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Trong bối cảnh thương mại Việt Nam có độ mở cao, dư địa chính sách tài khóa và tiền tệ hạn chế, những ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới dễ tác động đến kinh tế Việt Nam.

Với những diễn biến khó lường trên thị trường, nhiều chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư nên lựa chọn các kênh đầu tư một cách cẩn trọng.

Theo CBRE, năm 2019, bất động sản là lĩnh vực đầu tư hấp dẫn thứ hai tại Việt Nam, với 7,2% tổng vốn FDI. Nguồn vốn gia tăng là động lực thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường, mở ra cơ hội sinh lời cho nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, do đặc thù sản phẩm có giá trị lớn, nhiều chuyên gia khuyên người mua nên tìm hiểu thông tin kỹ càng, cẩn trọng khi xuống tiền đầu tư vào bất động sản. Các yếu tố nhà đầu tư nên quan tâm là uy tín chủ đầu tư, vị trí dự án, cơ sở hạ tầng... Người mua cũng cần lên kế hoạch tài chính phù hợp, đảm bảo khả năng mua hay tài trợ bất động sản, đồng thời tham khảo sự tư vấn của chuyên gia tài chính và pháp lý.

Vàng ép vỉ có trọng lượng linh hoạt từ 0,5 chỉ đến 10 chỉ đang là kênh hấp dẫn nhiều nhà đầu tư

Bên cạnh đó, chứng khoán cũng là kênh đầu tư được nhiều người để mắt đến, song là lựa chọn cần cân nhắc kỹ với những nhà đầu tư không chuyên. Đầu năm 2018, thị trường phát triển mạnh với chỉ số VN-Index từ dưới 1.000 điểm vọt lên 1.200 điểm vào giữa tháng 4. Tuy nhiên, chỉ số này sớm lao dốc, nhiều phiên đánh mất trên dưới 100 điểm và nhiều cổ phiếu giảm gần nửa giá trị cuối năm. Ngoài ra, những diễn biến tiêu cực về sự thiếu minh bạch của thị trường và các vụ thao túng chứng khoán khiến kênh đầu tư này tụt hạng trong mắt nhiều nhà đầu tư.

Trước những kênh đầu tư tiềm ẩn nhiều biến động, nhiều người dành tiền gửi tiết kiệm ngân hàng. Đây được coi là lựa chọn an toàn nhất do luôn có sự đảm bảo của hệ thống Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, mức độ sinh lời của tiền gửi tiết kiệm không cao, không đột phá do mức lãi suất duy trì ở mức 7 - 8% (nếu gửi trên 12 tháng).

Trong bối cảnh đó, nhiều người hướng tới lựa chọn kênh đầu tư vàng để tạo ra nguồn tiền hiệu quả, bảo toàn giá trị và dễ thanh khoản khi cần. Anh Quốc Bảo (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết bản thân đang đầu tư vàng do chi phí đầu tư phù hợp với thu nhập hiện tại. "Đầu tư kiểu này khá đơn giản, có một khoản tiền là tôi có thể mua, tích cóp dần và chờ được giá thì bán ra. Như chứng khoán tôi không nắm rõ, bất động sản thì vượt quá khả năng kinh tế", anh nói.

Còn theo chị Kim Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội), lý do chị quyết định xuống tiền đầu tư vàng do giá vàng trong nước đã và đang bám sát giá vàng quốc tế, mang lại nhiều tiềm năng sinh lời.

Cụ thể, theo dữ liệu của Hội đồng Vàng thế giới (WGC), riêng quý I năm nay, nhu cầu vàng toàn cầu đạt 1.053,3 tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2018. Tại Mỹ, giá vàng chốt phiên tối ngày 10/7 cũng tăng tới hơn 20 USD, lên 1.418 USD một ounce, trong khi tại phiên châu Á sáng 11/7, giao dịch cũng tăng ở mức 1.422 USD.

Đáp ứng nhu cầu đầu tư, tích trữ và làm quà tặng của khách hàng, một số thương hiệu vàng bạc đá quý ra mắt thị trường nhiều dòng sản phẩm không chỉ mang giá trị đầu tư mà còn chứa đựng giá trị thẩm mỹ, ngụ ý mang tới tài lộc, may mắn và thịnh vượng... Đáng chú ý là dòng sản phẩm vàng ép vỉ Lộc Phát Tài, Hưng Thịnh Vượng của Tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI.

"Tiếp nối ưu điểm của nhẫn tròn trơn truyền thống, DOJI tiếp tục ra mắt sản phẩm vàng ép vỉ Hưng Thịnh Vượng thế hệ hai. Sản phẩm được sản xuất bằng công nghệ hiện đại với hàm lượng vàng 999.9 và trọng lượng chuẩn, bao bì mang tính thẩm mỹ cao", đại diện DOJI cho biết.

Theo đại diện DOJI, sản phẩm có mức giá bám sát giá vàng thế giới, với trọng lượng đa dạng từ 0,5 đến 10 chỉ, thuận tiện trong đầu cơ tích trữ, đáp ứng linh hoạt nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

"Ra mắt vào dịp đặc biệt đánh dấu 25 năm ngày thành lập Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, bộ sản phẩm vàng ép vỉ thương hiệu Hưng Thịnh Vượng không chỉ đem đến lựa chọn mới cho giới đầu tư, tích trữ, mà còn là biểu tượng của thịnh vượng, đủ đầy mà DOJI gửi đến khách hàng", đại diện tập đoàn nói.

Hà Trương