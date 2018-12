An toàn là một trong 5 nhu cầu cơ bản của con người, theo nghiên cứu của Maslow. Do đó, bất kỳ ai cũng mong muốn đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình trước các mối nguy hiểm như xâm hại, bắt cóc...

Trước thực trạng đó, vào tháng 12/2018, Công ty TNHH Mediastep Software Việt Nam cho ra mắt thiết bị cầu cứu khẩn cấp B-Larm và đang được phân phối rộng rãi tại các trang thương mại điện tử như Beecow, Lazada, Tiki...

Thiết bị cầu cứu khẩn cấp B-Larm còn được gọi là còi báo động B-larm, là một dạng thiết bị tự vệ cá nhân mà mọi người có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi để tự vệ trong những trường hợp bị tấn công hay gặp nguy hiểm.

Còi báo động B-larm là giải pháp bảo vệ an toàn cho gia đình.

Đại diện của Mediastep cho biết, thiết bị cầu cứu khẩn cấp được sử dụng rộng rãi ở Nhật Bản, trẻ em của Nhật đều được cha mẹ trang bị cho thiết bị này để phòng chống ấu dâm. "Một sản phẩm cần thiết như vậy lại không được phổ biến ở Việt Nam trong khi đó nạn xâm hại tình dục ở trẻ em Việt Nam lại đang có xu hướng tăng mạnh. Vì vậy, chúng tôi mong muốn thiết bị cầu cứu khẩn cấp B-larm sẽ trở thành thiết bị tự vệ quen thuộc của mọi người nhằm giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn về tính mạng và tài sản con người", vị đại diện cho biết.

Thiết bị cầu cứu khẩn cấp B-larm có cơ chế tự vệ bằng âm thanh và ánh sáng.

Âm thanh: Âm báo động của B-larm có khả năng truyền âm trong bán kính hơn 500m và có khả năng duy trì âm báo liên tục với cường độ không đổi trong 5 giờ. Vì vậy, chiếc còi báo động này thu hút được sự chú ý của những người xung quanh, đồng thời khiến kẻ xấu phải giật mình, hoảng loạn và bỏ chạy

Ánh sáng: Thiết bị cầu cứu khẩn cấp B-larm còn được tích hợp thêm đèn Led. Ngoài khả năng chiếu sáng thông thường, chiếc đèn này còn được dùng để tự vệ, bằng cách rọi đèn trực tiếp vào mắt đối tượng xấu. Với ánh sáng mạnh, chiếc đèn này sẽ khiến chúng hoa mắt và "mù tạm thời". Nạn nhân có thể nhân cơ hội đó để thoát khỏi sự khống chế của những đối tượng xấu

Thiết bị cầu cứu khẩn cấp B-larm còn được tích hợp thêm đèn Led.

Chất liệu: Thiết bị cầu cứu khẩn cấp B-larm được làm từ nhựa ABS. Đây là một loại nhựa an toàn, thường được dùng làm đồ chơi cho trẻ nhỏ, đồng thời cũng là chất liệu siêu bền. Vì vậy, B-larm vẫn hoạt động tốt dù bị va đập với lực mạnh hoặc bị rơi từ trên cao.

Thiết kế: Với kích thước nhỏ gọn 7cm x 2cm x 4cm, trọng lượng 30gram với màu vàng đồng sang trọng, B-larm được mang theo bên người một cách dễ dàng. Người sử dụng có thể dùng B-larm làm móc khóa hoặc làm vật trang trí để móc vào túi xách hoặc balo.

Cách sử dụng của thiết bị cầu cứu khẩn cấp B-larm khá đơn giản, chỉ cần rút dây ở trên thân thiết bị này là đã nó đã hoạt động. Nhờ vậy mà trong các tình huống khẩn cấp, mọi người có thể sử dụng dễ dàng mà không phải tốn nhiều thời gian và sức lực.

Thiết bị cầu cứu khẩn cấp B-larm có thiết kế đơn giản, dễ sử dụng.

Thiết bị tự vệ cá nhân này phù hợp với tất cả mọi người. Tuy nhiên, những đối tượng sau cần phải luôn có thiết bị này bên người.

Trẻ em: Tất cả trẻ em đều có nguy cơ trở thành nạn nhân của nạn ấu dâm, bắt cóc bán sang Trung Quốc hoặc ăn cắp nội tạng...

Người cao tuổi: thường mắc các bệnh như cao huyết áp, các bệnh tim mạch, tai biến mạch máu não... nhưng không phải lúc nào cũng có người túc trực để cấp cứu kịp thời, B-larm sẽ thay họ gửi tín hiệu cấp cứu đến những người xung quanh

Phụ nữ: là đối tượng tấn công của những tội phạm cướp của, xâm hại tình dục...

Công ty TNHH Mediastep Software Việt Nam hy vọng, với thiết bị cầu cứu khẩn cấp B-Larm, người Việt Nam sẽ có một thiết bị tự vệ cá nhân chuyên nghiệp, nhỏ gọn và hợp pháp. Thiết bị cầu cứu khẩn cấp B-Larm đang được bán với giá ưu đãi lên đến 40% khi đặt hàng tại trang thương mại điện tử Beecow.com/Blarm.

Thông tin sản phẩm Kích thước: 7 cm x 4 cm x 2cm Chất liệu: nhựa ABS Màu Sắc: Vàng đồng Điện áp hoạt động: 4,5 V Trọng lượng : 30 gram Pin: LR44, 3 viên Sản phẩm được sản xuất và phân phối dưới sự giám sát của công ty TNHH Mediastep Software Việt Nam Địa chỉ: L8, 19 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM Hotline: 0287-3030 800

