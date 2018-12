Lý do khách hàng dừng mua sắm online giữa chừng / Người Việt dành 3 ngày làm việc mỗi tuần để online / Bốn lợi ích khi mở cửa hàng online

Tôi năm nay 32 tuổi, có công việc hành chính ổn định, khá nhàn nhã, rảnh rỗi vào các buổi tối và hai ngày cuối tuần nên mong muốn thử sức kinh doanh online. Tính tôi cẩn thận, tỉ mỉ, thích may vá, từng may thú nhồi bông tặng mọi người và nhận được nhiều lời khen ngợi. Vì vậy, tôi nảy ra ý định kinh doanh từ chính tài lẻ, sở thích may vá này của bản thân mình.

Khi chia sẻ về ý tưởng kinh doanh online, bạn bè đưa ra cho tôi rất nhiều gợi ý như nên mua sách ý tưởng kinh doanh để tìm hiểu trước, lập trang bán hàng trên Facebook để tập trung cho giới thiệu, quảng bá sản phẩm, tư vấn cho mọi người.

Có người lại khuyên kết bạn thật nhiều trên tài khoản cá nhân, chỉ bán ở đây vì số lượng trang Facebook ngày càng nhiều nên thông tin bị loãng và thuật toán Facebook đang dần hạn chế các trang kinh doanh xuất hiện trên News feed (tường) của người dùng. Một ý tưởng khác là đăng ký làm thành viên các diễn đàn, nhóm mua bán có lượng thành viên lớn và rao bán trên đó.

Từ trước đến nay, tôi chỉ xem Facebook là công cụ để kết nối bạn bè, đọc tin tức và mua sắm những món đồ lặt vặt chứ chưa từng có ý định kinh doanh qua công cụ này.

Mong các độc giả VnExpress có hiểu biết về bán hàng online tư vấn giúp tôi xem nên bắt đầu kinh doanh như thế nào, cần chuẩn bị những gì để có thể kiếm tiền từ chính tài vặt, sở thích may vá này.

Minh Hà