Nhân dịp năm học mới 2018, TechOne triển khai chương trình khuyến mãi "Mùa tựu trường, quà ngập đường, cào 100% trúng thưởng", kéo dài đến 5/9.

Theo đó, khách mua hàng trực tiếp tại showroom TechOne, với hóa đơn trên 3 triệu đồng, sẽ nhận phiếu bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà giá trị và hấp dẫn. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 50 triệu đồng.

Đến siêu thị di động chính hãng TechOne mua hàng và cơ hội nhận quà giá trị.

Chương trình áp dụng cho khách sắm điện thoại, máy tính bảng; không áp dụng với các mặt hàng thanh lý, máy xả hàng.

Giải thưởng gồm có: 3 giải đặc biệt - 3 tai nghe không dây Apple Airpods trị giá 4 triệu đồng; 10 giải nhất - 10 kính thực tế ảo Samsung Gear VR đời mới nhất trị giá 2 triệu đồng; 5 giải nhì - 5 tai nghe Samsung Level U Flex trị giá 1,3 triệu đồng; balo học sinh; cùng hàng nghìn các phần quà khác.

Dịp này, khách hàng có cơ hội sắm các sản phẩm smartphone giá tốt trong tháng gồm:

iPhone mới - bao giá toàn Hà Nội: iPhone 8 mới giá từ 16 triệu đồng; iPhone 8 Plus mới giá từ 18 triệu đồng; iPhone X CPO giá từ 21 triệu đồng; iPhone X Mới giá từ 23 triệu đồng.

Các sản phẩm iPhone được áp dụng giá tốt mùa tựu trường.

iPhone cũ dùng thử 10 ngày không thích trả lại: iPhone 6 - Like new giá từ 3 triệu đồng; iPhone 6s - Like new giá từ 4 triệu đồng; iPhone 6s Plus - Like New giá từ 6 triệu đồng; iPhone 7 - Like new giá từ 7 triệu đồng; iPhone 7 Plus - Like new giá từ 10 triệu đồng.

Xiaomi giá phù hợp: Redmi 6 Pro giá từ 3,39 triệu đồng; RedMi Note 5 PRO giá từ 4,15 triệu đồng; Mi 6X giá từ 5,19 triệu đồng; Mi 8SE giá từ 6,19 triệu đồng.

Các sản phẩm Xiaomi giá cả phù hợp túi tiền.

Samsung: S9 giá 15,69 triệu đồng, S9 Plus 18,89 triệu đồng; A6 2018 giá 5,89 triệu đồng; A6 Plus 8,29 triệu đồng; A8 giá 9,25 triệu đồng; A8 Star 12,49 triệu đồng; Note 8 17,59 triệu đồng; J4 2018 giá 3,35 triệu đồng; J6 2018 giá 4,29 triệu đồng.

Thông tin chi tiết:

Techone - 113 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội. Website: www.techone.vn. Email: sondt.kd@techone.vn.

Mua hàng online: 01636 300 300 - 1900.6666 - Ext 1. Mua hàng trả góp: 0123 537 5555- 1900.6666 - Ext 2

