Tại sự kiện, khách hàng có thể trực tiếp tham quan, cảm nhận những tiện ích và đặc quyền bên trong Lancaster House gồm phòng Gym VIP cho cư dân Lancaster Eden, các tiện ích giải trí cao cấp, các biệt thự mẫu đã được hoàn thiện, cùng nhiều quà tặng giá trị.

Khách mời tham dự sẽ có những trải nghiệm rõ nét nhất kiến trúc độc đáo, ấn tượng cùng những tiện ích thượng lưu ngay trong biệt thự. Với không gian sống trong lành, yên tĩnh, cùng khu hồ bơi riêng cho từng chủ nhân biệt thự bên cạnh những hàng cây hoa quý trong vườn Eden.

Ngoài ra sự kiện còn có sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, các triệu phú, doanh nhân nổi tiếng cùng đến giao lưu, chia sẻ.

Lấy cảm hứng từ những câu lạc bộ đặc quyền của giới thượng lưu trên thế giới, Lancaster House rộng hơn 1.000m2 với các loại hình giải trí như: whisky louge, sigar louge, gym - yoga cao cấp.

Dấu ấn cá nhân tại các biệt thự dự án được kiến trúc sư thể hiện qua việc dành nhiều diện tích đất ở trên cao để tạo nên những giếng trời khổng lồ có tác dụng giống như một công viên ánh sáng. Thiết kế biến khu vực đỗ xe thành một không gian bừng sáng, giúp giảm tiếng ồn, ô nhiễm không khí.

Hệ thống an ninh dự án vận hành theo tiêu chuẩn top security khép kín với 3 lớp bảo vệ hoạt động 24/7, đội ngũ bảo vệ, lối ra vào truy cập bằng thẻ riêng.

Dự án Lancaster Eden với số lượng giới hạn chỉ 12 ngôi biệt thự sang trọng tại khu đô thị An Phú - An Khánh, quận 2, TP HCM, do Trung Thuỷ Group làm chủ đầu tư. Điểm nhấn tại dự án là từ thiết kế tới tiện ích tại đây đều được "đo ni đóng giày" cho từng chủ nhân. Các biệt thự đã hoàn thiện phần móng cọc và phần thô, dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hoàng Gia Sài Gòn với tiềm lực và kinh nghiệm triển khai nhiều dự án bất động sản ở đa dạng phân khúc trở thành đối tác phân phối dự án khu biệt thự cao cấp Lancaster Eden.

Hầm ánh sáng, nơi khách hàng có thể trưng bày bộ sưu tập xe của riêng mình.

Được thiết kế dành riêng cho những cư dân thành đạt, biết cân bằng công việc và cuộc sống cũng như các giá trị gia đình, Lancaster Eden mang đến không gian sống sang trọng, ấm áp, gần gũi, đề cao sự gắn kết các thành viên.

Theo đại diện chủ đầu tư, từng loại vật liệu tạo nên biệt thự từ đá, gỗ, kính được tính toán để hài hòa với nhau. Bản phác thảo mỗi căn biệt thự Lancaster Eden thực hiện trong một thời gian dài, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trước khi bắt đầu thi công. Với tham vọng tạo nên một sản phẩm đẳng cấp cho giới thượng lưu, đội ngũ kiến tạo đã lựa chọn lối thiết kế tối giản, hiện đại thay cho lối cổ điển đặc trưng.

Dự án giới hạn chỉ 12 căn biệt thự độc bản.

Là người có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản và phân phối rất nhiều dự án thuộc phân khúc cao cấp trong nước và quốc tế, ông Huỳnh Hoàng Thịnh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản Hoàng Gia Sài Gòn đánh giá bất động sản hạng sang và siêu sang đang xuất hiện nhiều hơn và bước vào giai đoạn tăng dần về lượng lẫn về chất.

"Những sản phẩm hạng sang không chỉ đo đếm bằng giá trị hiện kim mà phải kiến tạo được những chuẩn mực về không gian, phong cách sống và cộng đồng cư dân", ông Huỳnh Hoàng Thịnh nói.

Thành Dương