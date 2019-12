Chủ đề của Internet Day 2019 là "Đổi mới sáng tạo để chuyển đổi số" (Internet Vietnam: Innovation for Digital Transformation), do Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) tổ chức, với sự đồng hành của nhiều đơn vị như 1C Việt Nam, Facebook, VNPT, Dot Asia...

Khách hàng tham quan các gian hàng tại Internet Day 2018.

Theo Ban tổ chức, 2019 là năm chứng kiến hàng loạt các tên tuổi lớn trong làng Internet Việt Nam khẳng định rõ quyết tâm chuyển mình, trở thành các nhà cung cấp dịch vụ số và tiên phong kiến tạo xã hội số trước bối cảnh thế giới đang ở giai đoạn đầu của cuộc cách mạng 4.0. Sự kiện Internet Day 2019 hứa hẹn mang đến cái nhìn tổng quan, đề xuất những giải pháp và sáng kiến đổi mới, sáng tạo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước phát triển và hoàn thiện việc chuyển đổi số, phát triển kinh doanh trực tuyến.

Sự kiện có nhiều bài thuyết trình và hội thảo, quy tụ các chuyên gia hàng đầu đến từ Bộ Bưu chính Viễn Thông; Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản (JAIST); Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA); VNG; DotAsia; Palo Alto Networks; Tập đoàn NextTech; TikTok Việt Nam; Nextrans Inc; ISOC; Base.vn; Tập đoàn CMC; BK Holdings...

Ông Edmon Chung, CEO DotAsia cho rằng: các doanh nghiệp có thể tiếp cận với người dùng trực tuyến châu Á đang tăng mạnh bằng cách gia tăng trải nghiệm cho người dùng và đẩy mạnh bộ nhận diện thương hiệu thông qua phương tiện kỹ thuật số. "Tôi rất mong chờ các bài thuyết trình và thảo luận tại sự kiện, nhất là của lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) về cách họ triển khai bộ nhận diện đa dạng", ông nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Văn Học, Phó Tổng Giám Đốc P.A Việt Nam, sự kiện sẽ cung cấp kiến thức nền tảng cho các doanh nghiệp, giúp họ dễ dàng ứng dụng trong tiếp thị số. Đây cũng là cách hiệu quả để các công ty kết nối với các nhà cung cấp giải pháp kỹ thuật số, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển kinh doanh trực tuyến.

Minh Chi