Vị trí đắc địa

Sunshine Avenue nằm trong khu vực hạ tầng giao thông hoàn thiện, cách ngã tư Võ Văn Kiệt và An Dương Vương khoảng 150m. Từ vị trí này, cư dân có thể di chuyển thuận tiện về trung tâm tài chính hiện hữu và khu đô thị mới Thủ Thiêm thông qua các trục đường chính như Quốc lộ 1, Đại lộ Võ Văn Kiệt, An Dương Vương, Vành Đai Trong…

Phối cảnh tổng thể dự án Sunshine Avenue.

Hiện mật độ dân số của khu vực quận 8 còn thấp, quỹ đất còn nhiều tiềm năng phát triển. Khách hàng sẽ có cơ hội sinh sống tại những vị trí đẹp, không khí trong lành và hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông.

Kiến trúc hiện đại, đa tiện ích

Sunshine Avenue thiết kế theo mô hình khu phức hợp căn hộ - trung tâm thương mại với mục tiêu mang đến cho cư dân những trải nghiệm cuộc sống hiện đại, năng động.

Đông đảo khách hàng tham dự sự kiện giới thiệu gói sản phẩm đợt 1.

Dự án có tổng diện tích 7.493 m2, thiết kế thành hai block căn hộ cao 25 tầng với 639 căn. Diện tích các căn hộ đa dạng 49-130m2, gồm một đến ba phòng ngủ. Điểm nhấn của dự án là trung tâm thương mại rộng gần 8.000m2, đáp ứng nhu cầu từ giải trí, ẩm thực, mua sắm cho cư dân tương lai.

Tiện ích ngoại khu

Bao quanh dự án là hệ thống tiện tích hiện đại, bao gồm tổ hợp giải trí tại bến Bạch Đằng, phố ẩm thực người Hoa, Big C An Lạc, công viên Phú Lâm, metro Bình Phú, hệ thống trường học, bến xe Miền Tây, bệnh viện Việt - Pháp, bệnh viện Triều An...

Sắp tới, khu vực này sẽ được đầu tư hàng loạt công trình hạ tầng lớn như dự án nâng cấp tuyến đường An Dương Vương, xây dựng Cầu Bình Tiên nối từ Võ Văn Kiệt sang Nguyễn Văn Linh góp phần giảm áp lực và rút ngắn thời gian di chuyển giữa các quận. Tuyến xe buýt đường sông thứ hai kết nối Bạch Đằng - Lò Gốm chuẩn bị đưa vào vận hành, xây dựng tuyến metro số 3A (Bến Thành – Tân Kiên)...

Giá bán hợp lý

Giá khởi điểm từ 1,2 tỷ đồng cho căn hộ một đến ba phòng ngủ, rộng 48-80 m2. Ngoài ra, chủ đầu tư đưa ra phương thức thanh toán linh hoạt, và hỗ trợ thủ tục pháp lý nhanh chóng.

Theo đại diện Đất Xanh Đông Nam Bộ - đơn vị phát triển dự án, Sunshine Avenue có lợi thế về vị trí, cơ sở hạ tầng khu vực liên tục nâng cấp, hoàn thiện, nhiều tiện ích, dịch vụ. Vì thế công ty kỳ vọng dự án sẽ đạt mức tăng trưởng khả quan trong thời gian tới, khả năng cho thuê hay mua bán căn hộ trong thời gian ngắn hạn cũng dễ dàng.

Chính sách ưu đãi hấp dẫn

Đầu tháng 4, Đất Xanh Đông Nam Bộ sẽ tổ chức sự kiện ra mắt gói sản phẩm đợt 2 khu căn hộ với nhiều ưu đãi có giá trị. Khách tham dự chương trình có cơ hội nhận nhiều quà tặng với tổng giá trị giải thưởng đến 200 triệu đồng như xe Honda SH, TV Samsung...

Sunshine Avenue do Minh Bình làm chủ đầu tư và được phát triển bởi Đất Xanh Đông Nam Bộ. Dự án vừa khởi công ngày 15/3 vừa qua và dự kiến bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý IV/2019.

Ánh Thúy