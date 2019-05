Khách hàng mua smartphone Nokia 3.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1 Plus, Nokia 8.1 có cơ hội trúng chuyến du lịch Thái Lan.

Từ nay đến ngày 12/5, HMD Global triển khai chương trình mua Nokia "Mở cửa thần kỳ chào hè Thái Lan" dành cho các khách hàng tại thị trường Việt Nam. Hàng tuần, hai cặp vé du lịch xứ sở chùa vàng sẽ dành cho những khách hàng may mắn. Ưu đãi áp dụng cho các dòng điện thoại: Nokia 3.1, Nokia 5.1 Plus, Nokia 6.1 Plus hoặc Nokia 8.1.

Nhiều ưu đãi cho khách hàng mua điện thoại Nokia.

Đây là 4 chiếc smartphones được nhiều bạn trẻ yêu du lịch lựa chọn bởi những thiết kế độc đáo và tính năng thú vị. Cả 4 sản phẩm đều được trang bị sẵn hệ điều hành Android 9 Pie cùng những tính năng cải tiến vượt trội. Đây sẽ là người bạn đồng hành hữu ích giúp bạn trải nghiệm những bước chân tại xứ sở chùa vàng.

Thái Lan luôn được biết đến như thiên đường du lịch của giới trẻ

Nếu yêu thích những chuyến du lịch tự túc thoải mái và săn bộ ảnh nghệ thuật qua những chuyến đi, smartphones Nokia sẽ là công cụ hữu ích dành cho các bạn trẻ.

Nokia sẽ đồng hành cùng các bạn trẻ trên hành trình khám phá những vùng đất mới.

Trong chương trình này, Nokia còn tung ra nhiều voucher trị giá từ 30.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng và 500.000 đồng cho khách mua hàng.

