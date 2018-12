Từ nay đến hết 10/12, Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas) phối hợp với Ngân hàng TMCP Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình khuyến mãi cho chủ thẻ Napas Agribank. Theo đó, khi thực hiện giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thành công tại bất kỳ đơn vị chấp nhận thẻ nào trên toàn quốc như nhà hàng, siêu thị, trung tâm điện máy... khách hàng có cơ hội trúng thưởng các chuyến du lịch Mỹ, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore - Malaysia. Các phần quà có thể quy đổi thành tiền chuyển vào tài khoản, với tổng trị giá giải thưởng lên tới 750 triệu đồng.

Hotline: 1900558818.

Cụ thể, trong thời gian áp dụng chương trình, chủ thẻ Napas Agribank thực hiện thành công giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ từ 500.000 đồng trở lên thông qua việc quẹt thẻ tại máy chấp nhận thanh toán thẻ (POS) của các đơn vị chấp nhận thẻ bất kỳ sẽ nhận được một mã số dự thưởng. Mã số dự thưởng là căn cứ để Napas và Agribank xác định khách hàng trúng thưởng bằng cách quay số cuối chương trình. Các giải thưởng giá trị gồm một giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng, 2 giải nhất trị giá 50 triệu đồng mỗi giải, 3 giải nhì trị giá 30 triệu đồng mỗi giải, 3 giải ba trị giá 20 triệu đồng mỗi giải và 40 giải khu vực trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

Khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt, nhất, nhì, ba có thể lựa chọn nhận voucher du lịch tương ứng với các hành trình đến Mỹ, Australia, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore - Malaysia hoặc có thể quy đổi thành tiền mặt chuyển vào tài khoản tại Agribank. Khách hàng giao dịch càng nhiều thì cơ hội trúng thưởng với Agribank và Napas càng lớn.

Thẻ Napas Agribank là các thẻ ghi nợ nội địa do Agribank phát hành gồm: Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn - Success, Thẻ ghi nợ nội địa hạng vàng - Plus Success, Thẻ liên kết sinh viên, Thẻ Lập nghiệp, Thẻ liên kết thương hiệu. Thẻ Napas Agribank hợp lệ là thẻ có dãy 16 số in trên mặt trước của thẻ, bắt đầu bằng đầu số 9704.

Theo thống kê từ Agribank, số lượng thẻ ghi nợ nội địa lũy kế đạt hơn 23 triệu thẻ, chiếm tỷ trọng 98,5% trên tổng số thẻ của Agribank. Khách hàng của Agribank có thể sử dụng thẻ Napas Agribank để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ trên 289.070 máy POS đang hoạt động thông qua kết nối liên thông hệ thống POS của Napas trên toàn quốc. Thẻ cũng có thể thanh toán tại gần 300 website thương mại điện tử có kết nối với cổng thanh toán điện tử Napas, các website có kết nối thanh toán trực tuyến trực tiếp với Agribank bên cạnh tiện ích hiện có của thẻ tại ATM.

Lộc An