Với Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc, MIKGroup kỳ vọng đưa bãi Ông Lang lên bản đồ các khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Đại diện chủ đầu tư MIKGroup cho biết, đơn vị lựa chọn đối tác Accor Hotels để phát triển khu nghỉ dưỡng lớn nhất từ trước tới nay trong hệ thống bất động sản cao cấp của Tập đoàn. Dịch vụ quản lý chuyên nghiệp được bảo chứng trên toàn cầu của Accor Hotels sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm đẳng cấp tại Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc.

Vị đại diện nhận định, Phú Quốc là điểm đến hấp dẫn với giới đầu tư trong thời gian gần đây. Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc đang giới thiệu ra thị trường chuỗi căn hộ khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng tại bãi Ông Lang.

Toàn cảnh dự án Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc.

"Khu vực này là địa điểm phù hợp cho du khách trong và ngoài nước muốn tìm kiếm không gian thư giãn yên bình, tĩnh lặng tại đảo Ngọc; hoà mình vào thiên nhiên tươi đẹp cùng biển cả và ánh hoàng hôn mỗi buổi chiều buông. Mục tiêu của MIKGroup trong dự án này là thúc đẩy bãi Ông Lang lên bản đồ các khu du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế". vị đại diện chia sẻ.

Du khách chỉ cần chưa đầy 1 giờ bay từ TP HCM và 2 giờ bay từ HN để tới Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc. Với tổng diện tích lên tới 51,62ha nằm sát bờ biển, MIKGroup kiến tạo nhiều dòng sản phẩm gồm 79 căn biệt thự nghỉ dưỡng, 329 căn hộ khách sạn với tầm nhìn toàn cảnh biển và hơn 300 phòng khách sạn, đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của nhiều phân khúc khách hàng.

Theo chủ đầu tư, Phú Quốc giờ đây không chỉ là chốn nghỉ dưỡng riêng tư cho các cặp đôi, mà còn là điểm du lịch hấp dẫn cho khách đi theo nhóm và khách gia đình nhờ dịch vụ vui chơi giải trí ngày càng đa dạng.

MIKGroup mang tới nhiều trải nghiệm, dịch vụ và những tiện ích khác nhau tại Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc như nhà hàng, beach club, quán bar, spa thư giãn với 6 bể bơi, câu lạc bộ dành cho trẻ em. Theo quy hoạch, ngay bên cạnh dự án sẽ là quảng trường biển - nơi tổ chức những sự kiện, hoạt động du lịch và vui chơi giải trí biển tầm cỡ tại Phú Quốc.

Phối cảnh ngoại thất dự án Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc.

Từ khu nghỉ dưỡng, du khách chỉ mất vài phút để hoà mình vào không khí nhộn nhịp của chợ đêm Phú Quốc ở thị trấn Dương Đông, hay thử vận may trong casino đầu tiên ở Việt Nam cho người Việt vào chơi, hoặc chinh phục những hố golf đầy thách thức ở phía Bắc đảo. Du khách có thể trải nghiệm chuyến lặn biển ngắm san hô đầy màu sắc ở hòn Móng Tay, ngắm những đoàn thuyền đánh cá, làng chài thấp thoáng dưới những rặng dừa hay cáp treo vượt biển dài nhất thế giới từ An Thới đi Hòn Thơm.

Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc đã giành nhiều giải thưởng bất động sản uy tín trong nước và khu vực như: "Dự án biển tốt nhất" tại Giải thưởng Bất động sản Đông Nam Á (Dot Property Southeast Asia’s Best of the Best 2017); "Dự án khách sạn tốt nhất" (Best Hotel Development) và "Khu nghỉ dưỡng có kiến trúc đẹp nhất" (Best Resort Architectural Design) tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2018.

Minh Chi