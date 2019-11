Bà Lâm Thị Hồng Oanh, Phó tổng Công ty Tiền Land - chủ đầu tư dự án nhận định thời điểm cuối năm dòng tiền đổ nhiều vào thị trường bất động sản. Bên cạnh các ưu điểm về vị trí, hạ tầng, tiện ích nhà đầu tư nên lưu tâm đến tính pháp lý tại các dự án đất nền.

"Các nhà đầu tư nên mua đất nền có sổ đỏ,quy hoạch tốt về hạ tầng và giá còn thấp để gia tăng cơ hội sinh lời. Đây là chìa khóa đảm bảo tính an toàn tối ưu cho dòng vốn của nhà đầu tư", bà Hồng Oanh nói.

Ở khía cạnh chủ đầu tư, bà Oanh khẳng định các dự án Tiền Land phát triển đều có sổ đỏ mới tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng cho khách. "Điều này đảm bảo rằng khi khách hàng mua nền của khu đô thị Nam An New City, mọi tiện nghi về điện, nước, hạ tầng đã sẵn sàng", đại diện chủ đầu tư nói.

Khu đô thị Nam An New City có quy mô 17,82 ha, gồm 1.045 nền có diện tích 64 - 100 m2- 170m2; đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng và có mức giá 590-650 triệu đồng một nền.

Chủ đầu tư Nam An New City trao sổ đỏ cho khách khi ký kết hợp đồng.

Nam An New City nằm tại cửa ngõ khu công nghiệp - đô thị Bàu Bàng rộng hơn 3.200 ha, liền kề quốc lộ 13 và nhiều tuyến đường quan trọng trong khu vực như quốc lộ 14, vành đai 4, tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn. Đây là điểm kết nối kinh tế ở cửa ngõ phía Bắc tỉnh Bình Dương gồm TP HCM, Đồng Nai, Bình Phước và các tỉnh Tây Nguyên. Bàu Bàng cũng là một trong những khu công nghiệp lớn nhất tỉnh Bình Dương thu hút hàng ngàn chuyên gia, kỹ sư, người lao động làm việc.

Dự án nằm tại vị trí cửa ngõ của khu đô thị Bàu Bàng, Bình Dương.

Dự án có quy hoạch hiện đại gồm các tuyến đường nội bộ rộng 13-25m, hệ thống điện âm, nước thủy cục, hệ thống nước thải - nước mưa riêng biệt.

Nội khu Nam An New City tích hợp trường học, công viên, trung tâm y tế, trung tâm thương mại và các dãy nhà phố kinh doanh với những mảng xanh đan xen, tạo không gian sống tiện nghi và gần gũi với thiên nhiên. Tổng diện tích công viên và mảng xanh của Nam An New City lên đến 6.300m2.

Thiết kế nội khu dự án.

Tiền Land liên kết với Vietcombank để hỗ trợ vay 50% cho khách hàng nhờ đó khách chỉ cần 295-325 triệu đồng ban đầu là có thể sở hữu một phần đất nền tại dự án.

Minh Chi