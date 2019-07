Quần thể nghỉ dưỡng Sapa Jade Hill tựa núi Hàm Rồng, nhìn ra thung lũng Mường Hoa, thiết kế độc đáo, lấy cảm hứng từ văn hóa bản địa.

Tiềm năng đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng núi

Núi là dạng địa hình chiếm 24% diện tích bề mặt trái đất và nằm rải rác tại khắp các châu lục. Tại Thụy Sĩ, các căn biệt thự nghỉ dưỡng tại vùng núi Verbier có giá 4-10 triệu USD, giá phòng khách sạn, resort tại đây cũng ở mức cao, có nơi lên đến 10.000 USD một đêm. Tại các khu nghỉ dưỡng Niseko, Hokkaido của Nhật Bản, giá bán một căn biệt thự cao cấp cũng ở mức 5-10 triệu USD, mức giá nghỉ dưỡng 1.000 USD một đêm.

Còn tại Mỹ, khu vực đồi núi Beverly Hill tập trung các biệt thự hạng sang bậc nhất như biệt thự Playboy (200 triệu USD), biệt thự 56 triệu USD của tài tử điện ảnh Tom Cruise, biệt thự 77 triệu USD của Brad Grey - CEO hãng phim Paramount.

Bất động sản nghỉ dưỡng miền núi có sức hút độc đáo thường có giá bán, giá thuê cao, nhất là tại một số khu nghỉ dưỡng núi nổi tiếng trên thế giới. Ảnh chụp một góc quần thể nghỉ dưỡng Sapa Jade Hill tại Sa Pa, Lào Cai.

Tại Việt Nam, bản đồ du lịch nghỉ dưỡng sau thời gian dài lan dọc theo dải bờ biển với hàng nghìn dự án lớn nhỏ thì nay, một số nhà đầu tư nhanh nhạy có xu hướng di chuyển lên khu vực miền núi, nhất là Sa Pa.

Hiện số lượng dự án bất động sản nghỉ dưỡng núi vẫn ở mức khiêm tốn. Cụ thể, nếu ở Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc trung bình cứ 160.000 khách du lịch sẽ có một cơ sở lưu trú đạt 4-5 sao nhưng tại Sa Pa, hơn 600.000 khách du lịch mới có một cơ sở đạt chuẩn 4-5 sao.

Hàng năm Sa Pa thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước, dự kiến đạt 4 triệu lượt khách vào năm 2020 và 8 triệu lượt vào năm 2030. Với mức tăng trưởng ấn tượng, dự báo địa phương sẽ cần bổ sung nguồn cung bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp nhằm phục vụ nhu cầu ngày càng cao của du khách.

Các căn biệt thự trong khu nghỉ dưỡng có địa thể độc đáo khi tựa núi Hàm Rồng, hướng nhìn ra thung lũng Mường Hoa.

Cơ hội đầu tư tại Sapa Jade Hill

Tiềm năng bất động sản nghỉ dưỡng tại Sa Pa thu hút hàng loạt chủ đầu tư bất động sản tên tuổi nhập cuộc. Một trong những dự án nghỉ dưỡng tiên phong tại đây là Sapa Jade Hill của Trường Giang Sapa Group.

Sapa Jade Hill là dự án bất động sản nghỉ dưỡng núi hiếm hoi tại Sa Pa tích hợp đồng thời nhiều yếu tố đắt giá. Khu nghỉ dưỡng cách trung tâm thị trấn 1,8km, cách phố Cầu Mây 800m và tọa lạc trên độ cao lý tưởng 1.600m với thế tựa lưng vào núi Hàm Rồng, mặt hướng ra thung lũng Mường Hoa - di sản quốc gia, top 10 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới do tạp chí Mother Nature bình chọn.

Toàn bộ dự án phát triển theo hướng tôn trọng thiên nhiên và bảo tồn văn hóa đậm đà bản sắc miền sơn cước, không chỉ thể hiện qua kiến trúc, dịch vụ ẩm thực, các tour trải nghiệm văn hóa mà còn thông qua các hoạt động tổ chức định kỳ như chợ tình, lễ cưới hỏi... Với phương châm đóng góp cho sự phát triển của phối núi, Sapa Jade Hill còn dành riêng không gian cho đồng bào miền núi giao thương thổ vật địa phương. Đây vừa là tâm huyết của chủ đầu tư, vừa là chiến lược phát triển nắm bắt xu hướng nghỉ dưỡng gắn liền văn hóa bản địa của thế giới.

Biệt thự nghỉ dưỡng núi The Samu Premium tại Sapa Jade Hill có thiết kế vừa hiện đại vừa gần gũi với thiên nhiên và hài hòa với nguồn cảm hứng từ văn hóa bản địa.

Trên tổng diện tích 46,99ha, Sapa Jade Hill gồm 6 phân khu chính The Valley, The Central, The Mountainside, The Kingdom, The Samu và The Rosa. Tiếp nối thành công khi vận hành 19 biệt thự và 58 bungalow thuộc phân khu The Valley trong hơn hai năm qua, chủ đầu tư ra mắt tiểu khu The Samu Premium thuộc phân khu The Samu với hai dòng biệt thự mang đến đẳng cấp cho chủ sở hữu.

Tiểu khu The Samu Premium có số lượng hạn chế chỉ 18 căn tầm nhìn trọn thung lũng Mường Hoa. Tận dụng địa hình đồi núi, 8 biệt thự Rooftop Villa có thiết kế độc đáo với lối vào từ gác mái, tạo ra mặt tiền thứ hai mang đến sự may mắn và tài vận cho gia chủ. Với Hilltop Villa, 10 biệt thự tọa lạc tại những vị trí cao nhất phân khu The Samu cũng là 10 công trình được chăm chút về thiết kế, sở hữu tầm nhìn kỳ vĩ giữa biển mây và núi rừng.

Chủ đầu tư cho biết 100% biệt thự tại The Samu Premium có sổ đỏ vĩnh viễn. Sapa Jade Hill còn mang đến cho các nhà đầu tư một giải pháp "2 trong 1" - hai dòng lợi nhuận trên một sản phẩm đầu tư. Theo đó, nhà đầu tư sở hữu sản phẩm tại The Samu Premium nhận cam kết lợi nhuận 9% trong vòng ba năm, chia sẻ lợi nhuận 70-30% trong các năm tiếp theo và giá trị tăng theo thời gian của bất động sản tại Sa Pa.

"Với sự khan hiếm của bất động sản nghỉ dưỡng núi, cùng với tiềm năng tăng giá tại Sa Pa, Sapa Jade Hill là cơ hội cho những nhà đầu tư thông minh, đi trước đón đầu", đại diện chủ đầu tư nhận định.

Minh Anh