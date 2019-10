Sự nổi lên của tầng lớp siêu giàu kéo theo nhu cầu đầu tư vượt ra ngoài biên giới đất nước, trong đó có ngành bất động sản.

Việt Nam đứng thứ 4 trong top 10 quốc gia có số người giàu tăng trưởng nhanh nhất, với 10,1% mỗi năm, theo báo cáo của hãng nghiên cứu Wealth-X. Trước đó, Wealth X cũng từng dự báo Việt Nam nằm trong nhóm 3 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng người siêu giàu (có ít nhất 30 triệu USD) nhanh nhất thế giới giai đoạn 2012-2017 và cán mốc 38.600 triệu phú trong năm 2026.

Theo Knight Frank - một đại lý bất động sản cao cấp tại Anh, giới nhà giàu là người nước ngoài đã chi 2 tỷ bảng Anh để mua 2.162 sản phẩm bất động sản tại London, trong 5 tháng đầu năm 2018. Trước hết là để con cái họ sinh sống thuận lợi hơn khi du học. Sau là vì tính ổn định và tốc độ tăng trưởng lâu dài của cường quốc này.

Hồ bơi bên trong căn hộ King’s Road Park tại London.

Theo trang buyassociation.co.uk, năm 2019, Anh dẫn đầu về nhu cầu bất động sản năm với mức tăng 9%, xứ Wales có mức tăng hàng quý là 7% và hàng năm là 10%, trong khi đó Scotland mức tăng hàng năm là 5%.

Còn theo báo cáo của Savills Plc 2018, giá nhà tại London sẽ tăng 21,6% tại phía Tây Bắc, 4,5% phía Đông Nam và 9,3% tại phía Đông thành phố. Savills cũng dự báo, giá thuê ở Anh sẽ tăng trung bình 13,7% trong 5 năm tới. Riêng tại London, giá thuê ước tính tăng 15,9%. Thị trường bất động sản cao cấp cũng được dự đoán tăng hơn 12,4% tại trung tâm.

King’s Road Park - Lựa chọn cho giới siêu giàu châu Á

Dự án King’s Road Park nằm bên sông Thames.

Tọa lạc trên con đường sầm uất bậc nhất London, dự án King’s Road Park nằm gần sông Thames đang thu hút sự quan tâm của giới siêu giàu châu Á.

Từ King’s Road Park chỉ mất 10 phút di chuyển tới tàu điện ngầm, nhà ga hay xe buýt đường thủy, chỉ 26 phút để tới sân bay Heathrow. Phù hợp cho giới nhà giàu từ London đi khắp nơi trong nước Anh hoặc từ thủ đô bay ra quốc tế.

Dự án còn gần các trường đại học danh tiếng như Imperial College London, London School of Economics, King’s College, University College London cùng 17 trường trung học...

Chủ đầu tư cho biết, chủ nhân nếu không có nhu cầu sinh sống dài ngày, có thể cho thuê sinh lời với mức giá tới 700 bảng mỗi tuần (khoảng 21 triệu đồng).

Không gian tại King’s Road Park phù hợp để cha mẹ, con cái tận hưởng tiện nghi.

Tiện ích tại King’s Road Park gồm hồ bơi 25m giao hòa với thiên nhiên, spa, gym, phòng chơi golf thực tế ảo... Về kiến trúc tổng thể, King’s Road Park được thiết kế bởi APT với The Wren, The Windsor, The Beaumont và các tiện ích được cung cấp bởi EPR Architects. Chủ đầu tư cho biết, thời gian sở hữu căn hộ tới 999 năm.

Phong Vân