Nhờ nắm bắt được nhu cầu đa dạng của nhà đầu tư, VNDIRECT đưa ra trên 20 lựa chọn sản phẩm đầu tư trái phiếu cho khách hàng, giúp khách đa dạng hóa danh mục đầu tư với những sản phẩm phù hợp với "khẩu vị" rủi ro của mỗi khách. Hiện trái phiếu của VnDirect được chia thành 2 dòng sản phẩm: D-Bond và V-Bond được thiết kế phù hợp với từng nhu cầu của nhà đầu tư.

Theo đại diện Công ty Chứng khoán VNDIRECT (mã CK: VND), D-Bond là sản phẩm phân phối bán lẻ trái phiếu doanh nghiệp, với ưu điểm nổi bật là có lãi suất cao đến 10,3% một năm và độ rủi ro tương đối thấp nhờ cam kết mua lại từ VNDIRECT.

Trong khi đó V-Bond có ưu điểm là tài sản bảo đảm có giá trị cao hơn giá trị trái phiếu, được phát hành bởi các tổ chức uy tín. Đối với dòng sản phẩm này, VNDIRECT mua-bán trái phiếu với khách hàng theo giá được đơn vị công bố 2 chiều hàng ngày. Nhà đầu tư được khuyến khích nắm giữ dài hạn hoặc giữ đến ngày đáo hạn để hưởng mức lãi suất cao vượt trội. Trong trường hợp khách có nhu cầu bán lại trái phiếu trước hạn, VNDIRECT sẽ hỗ trợ tìm người mua hoặc trực tiếp đứng ra mua lại, giúp nhà đầu tư giảm nỗi lo không rút được vốn.

Theo vị đại diện, một trong số các lý do các nhà đầu tư an tâm với mã này bởi các tiêu chuẩn lựa chọn trái phiếu của VNDIRECT được thiết lập ở mức cao so với mặt bằng chung của thị trường. Trong đó đảm bảo tổ chức phát hành có uy tín, hoạt động kinh doanh hiệu quả, chưa từng phát sinh nợ quá hạn tại các tổ chức tín dụng, có phương án sử dụng vốn rõ ràng và sở hữu tài sản đảm bảo chất lượng.

Tại VNDIRECT hoạt động kinh doanh được kiến tạo bởi ba giá trị: minh bạch - đa dạng - thuận tiện. Công ty chú trọng tư vấn để khách hàng có hiểu biết về lợi ích, rủi ro của trái phiếu trước khi quyết định đầu tư.

Tính minh bạch thể hiện xuyên suốt từ quá trình thẩm định hồ sơ trước phát hành, thực hiện phát hành cho đến khâu phân phối chào bán từ đội ngũ nhân viên tư vấn. Tất cả khách hàng của VnDirect đều được cung cấp thông tin về bản công bố thông tin phát hành trái phiếu, hợp đồng đại lý, hợp đồng bảo đảm, báo cáo tài chính doanh nghiệp... cũng như được cập nhật đánh giá rủi ro định kỳ về doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, thế mạnh về công nghệ cũng giúp VnDirect có nền tảng giao dịch trái phiếu trực tuyến hiện đại, thuận tiện cho nhà đầu tư tra cứu thông tin và thực hiện các thao tác mua-bán trên máy tính hoặc điện thoại; theo dõi và quản lý được tài sản cá nhân được bảo mật nhiều lớp. Các giao dịch được thực hiện nhanh chóng chỉ trong chưa đầy 3 phút.