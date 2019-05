Cholimex Food đang đứng trước những ưu thế để có thể thắng lớn trong năm 2019 với kết quả kinh doanh ấn tượng.

Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2019. Với doanh thu đạt gần 2.000 tỷ đồng, năm 2018 được xem là một cột mốc khá quan trọng trong quá trình phát triển của Cholimex Food.

Đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4/2019 đưa ra nhiều cơ hội cho Cholimex Food bứt phá.

Theo báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, tổng doanh thu của Cholimex Food là 1.954 tỷ đồng, đạt 97,7% so với kế hoạch năm 2018, tăng trưởng 21,8% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, vượt 45 %kế hoạch năm 2018 và tăng trưởng 84% so với năm 2017. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 30% trong năm 2018, tăng thêm 10% so với năm 2017.

Điểm nổi bật trong năm 2018 là sự tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với các năm trước. Cholimex Food không ngừng đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, áp dụng nhiều chương trình tiết kiệm từ nhân công, nguyên phụ liệu bao bì...

Cholimex Food đạt kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2019.

Những yếu tố quan trọng về đầu tư, cải cách này mang đến cho Cholimex Food vị trí nổi bật trên thị trường ngành hàng gia vị, thực phẩm Việt Nam. Theo đại diện doanh nghiệp, công ty chiếm đến 40% thị phần trên thị trường gia vị, nước chấm.

Mỗi năm Cholimex Food đều giới thiệu đến người tiêu dùng những sản phẩm mới mang hương vị truyền thống Việt mà vẫn tiện dụng, phù hợp với cuộc sống hiện đại. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu của công ty cũng được mở rộng tới Ba Lan, Trung Đông, Australia, Bắc Phi... Ngành hàng sauce - nước chấm xuất khẩu tăng trưởng mạnh khoảng 50% so với năm 2017.

Những thành quả lớn từ năm 2018 chính là "cú hích" để Cholimex Food tiếp tục đà phát triển cho năm 2019. Xác định rõ những thuận lợi và khó khăn của thị trường hiện nay, nhất là khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực tại Việt Nam, Cholimex Food sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị đáp ứng yêu cầu tăng sản lượng 15-20% mỗi năm đồng thời tăng cường quản lý hệ thống phân phối chuyên nghiệp và hiệu quả.

Đại diện Cholimex Food phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Công ty cũng sẽ trang bị hệ thống cấp đông và một số máy móc hiện đại để thay thế các công đoạn thủ công, tối ưu hóa năng suất. Trong năm 2019, công ty dự kiến đầu tư cho các hạng mục quan trọng như quản lý hệ thống phân phối, quản trị công ty, cải tạo, mở rộng các xưởng nhằm nâng cao công suất...

Một số hoạt động quan trọng sẽ được công ty đẩy mạnh trong năm 2019 như quảng bá thương hiệu Cholimex Food; tích cực tìm kiếm thị trường tiềm năng mới; phát triển mặt hàng mới bên cạnh việc mở rộng các mặt hàng truyền thống. Bên cạnh đó, công ty sẽ nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Với những bước tiến lớn trong năm 2018, Cholimex Food đề ra kế hoạch doanh thu năm 2019 đạt 2.300 tỷ đồng, vẽ thêm một dấu son "doanh nghiệp ngàn tỷ" mới trên hành trình phát triển vươn xa của thị trường ngành hàng gia vị, thực phẩm Việt Nam.

Cholimex Food là nhà sản xuất, chế biến, phân phối thực phẩm hàng đầu với chuỗi sản phẩm đa dạng, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và quốc tế, phù hợp với thị hiếu tiêu dùng của thị trường nội địa và xuất khẩu.

Thương hiệu Cholimex Food có mặt tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sản phẩm Cholimex Food được cung cấp chính thức cho các chuỗi siêu thị nổi tiếng thế giới như Marks and Spencer (M&S - Anh Quốc); Coop, Migros (Thụy Sĩ); Metro, Real (Đức); Auchan, Cora, Carefour (Pháp).

