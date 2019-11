Nữ CEO sinh năm 1989 gặt hái nhiều thành công khi biến các sở thích thành một chuỗi kinh doanh: shop thời trang, salon hair, mỹ phẩm, café, pink pub dành cho phái đẹp.

- Tại sao chị chọn kinh doanh ở lĩnh vực làm đẹp dành cho phái nữ?

- Tôi bắt đầu kinh doanh từ 22 tuổi khi mở một tiệm photocopy và hùn vốn mở một trường dạy tiếng Anh với anh họ. Tuy nhiên, sở thích của tôi là thời trang. Tôi hay phối đồ để mặc và được nhiều người khen, hỏi tìm chỗ mua. Từ đó tôi nảy ra ý tưởng kinh doanh thời trang.

Vì thuộc tuýp người kỹ tính và khó tính trong việc chọn đồ, áo quần dư một sợi chỉ cũng không được, nên khi bắt tay vào xây dựng shop, tôi gặp khó khăn trong việc tìm nguồn hàng tốt theo tiêu chí của bản thân.

Tôi quyết định đặt xưởng may gia công để có thể đáp ứng đúng yêu cầu của mình nhưng sản phẩm cũng không như ý. Cuối cùng, tôi đã liều tự mở xưởng may để có thể kiểm soát 100% chất lượng sản phẩm và chủ động mẫu mã. Rất may mắn là sự liều lĩnh đúng thời điểm lại là quyết định sáng suốt nhất trong kinh doanh của tôi tính đến thời điểm này.

CEO Yoona Trinh của chuỗi thời trang, dịch vụ dành cho phái đẹp Yoona.

- Ngoài shop thời trang mang tên Yoona, chị còn sở hữu chuỗi dịch vụ làm đẹp, giải trí dành cho phái nữ. Vì sao chị mở rộng theo hướng đa ngành như vậy?

- Với mỗi ý tưởng kinh doanh mới tôi đều lắng nghe nhu cầu của bản thân và của những người phụ nữ quanh mình. Tôi rất thích làm đẹp, thích có chỗ để chụp hình sống ảo, thích có nơi để gặp gỡ vui vẻ cùng bạn bè. Vì vậy, mô hình kinh doanh của tôi hầu hết tập trung vào mảng làm đẹp, dịch vụ dành cho chị em như: shop thời trang, salon hair, mỹ phẩm, quán café, pink pub. Rất may mắn là khi mở ra các mô hình kinh doanh này đều nhận được sự ủng hộ rất lớn từ các khách hàng.

Khách hàng chọn mua quần áo thời trang tại Yoona shop

- Khi xây dựng chuỗi kinh doanh, chị muốn truyền tải thông điệp gì tới phái đẹp?

Tôi muốn truyền cảm hứng đến với tất cả những cô gái rằng họ cần tự tin, xinh đẹp và làm chủ cuộc sống của chính mình. Mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, sự quyến rũ riêng, nên những sản phẩm tôi kinh doanh và những không gian tôi tạo ra đều nuôi dưỡng hy vọng sẽ giúp phụ nữ tận hưởng sự thoải mái, tự do bộc lộ cảm xúc và vẻ đẹp riêng của mình.

Tôi hiểu rằng cô gái nào cũng muốn mình đẹp nhất, rạng rỡ nhất nhưng không phải ai cũng đủ điều kiện để đầu tư cho thời trang, mỹ phẩm. Vì vậy, tiêu chí mà tôi muốn hướng đến sản xuất những sản phẩm tiêu chuẩn hàng hiệu với giá bình dân để cô gái nào cũng có thể mua được.

- Chị có thuận lợi và khó khăn nào trong quá trình xây dựng, quản lý chuỗi kinh doanh?

Thuận lợi lớn nhất của tôi là luôn có chồng và em gái ruột cùng tham gia quản lý các hoạt động kinh doanh, nên tôi thấy mình không đơn độc. Sự hậu thuẫn lớn này là động lực để tôi cố gắng mỗi ngày.

Hơn nữa, bản thân tôi là người không ngại thất bại và đã đặt ra mục tiêu thì sẽ chăm chỉ và nỗ lực đi đến cuối cùng. Theo tôi, người phụ nữ hạnh phúc là một người tự lập về tài chính, được làm công việc mình yêu thích và tự chủ về cảm xúc. Tôi đang nỗ lực để trở thành một người phụ nữ hạnh phúc nhất theo định nghĩa của mình.

CEO Yoona Trinh của chuỗi thời trang, dịch vụ dành cho phái đẹp.

- Chị đang tập trung vào mô hình nào nhất trong chuỗi kinh doanh?

Chắc chắn là thời trang và làm đẹp vì đây là lĩnh vực luôn có sự thay đổi và dễ bị đào thải nhất nếu mình không cập nhật xu hướng mỗi ngày. Hiện tại, xưởng may của Yoona đang hoạt động hết công suất để chuẩn bị cho mùa Tết và mùa hè năm sau. Tôi muốn các khách hàng của Yoona shop luôn là những người có thể nắm bắt các xu hướng thời trang mới nhất với giá phải chăng nhất.

