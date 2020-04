Người tham gia bảo hiểm sẽ nhận giá trị hoàn lại theo quy định trong trường hợp vì lý do nào đó muốn chấm dứt hợp đồng.

Nếu đang đóng bảo hiểm nhân thọ mà có bất trắc không tiếp tục đóng tiếp thì tôi có bị mất số tiền đã đóng không?

Trần Kiệt

Đại diện Chubb Life Việt Nam tư vấn độc giả VnExpress:

Chào bạn Trần Kiệt!

Trang bị cho bản thân một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là trang bị cho mình giải pháp bảo vệ trước những rủi ro, giúp bản thân và gia đình an tâm tận hưởng cuộc sống. Bảo hiểm nhân thọ là một kế hoạch dài hạn, vì quyền lợi của mình, bạn nên cân nhắc và suy nghĩ kỹ trước khi quyết định chấm dứt hợp đồng bảo hiểm.

Đối với sản phẩm bảo hiểm tử kỳ thì hầu hết sẽ không có giá trị hoàn lại. Riêng các sản phẩm liên kết đầu tư và sản phẩm bảo hiểm tích lũy thì bạn có thể nhận được giá trị hoàn lại. Giá trị hoàn lại tùy thuộc quy định cụ thể trong quy tắc và điều khoản của hợp đồng bảo hiểm. Thông thường trong những năm đầu tham gia bảo hiểm, nếu bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng dù vì bất kỳ lý do nào, bạn có thể sẽ không nhận được khoản giá trị hoàn lại. Hoặc số tiền còn lại rất thấp so với số tiền bạn đã đóng do các khoản phí bên mua bảo hiểm phải trả có thể rất cao trong thời gian đầu của hợp đồng.

Nhằm cung cấp giải pháp tài chính cho khách hàng khi tham gia bảo hiểm, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (hay kế hoạch tài chính trọn đời) hoặc bảo hiểm tích lũy cho phép khách hàng dùng tiền tích lũy từ khoản phí đã đóng trước đó để duy trì hợp đồng khi gặp khó khăn tài chính. Khách hàng có thể được linh hoạt chọn mức phí đóng.

Trong trường hợp vì một lý do nào đó muốn chấm dứt hợp đồng bảo hiểm, khách hàng sẽ nhận được giá trị hoàn lại (nếu có) của hợp đồng. Tuy nhiên, bạn hãy kiểm tra thật kỹ các điều khoản, quyền lợi trước khi đưa ra quyết định.

Để chấm dứt hợp đồng, bạn có thể thông báo với doanh nghiệp bảo hiểm qua đường dây nóng, đại điện kinh doanh hoặc đến trực tiếp văn phòng công ty để được tư vấn quyền lợi hợp đồng bảo hiểm mà bạn đang tham gia.