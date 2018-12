Ông Hồ Hữu Xuyên, Phó tổng giám đốc phụ trách xây dựng Tập đoàn Kiến Á, đơn vị phát triển dự án Citibella, cho biết, đầu tháng 6 sẽ hoàn thành dãy nhà đầu tiên tại phân khu Citibella 1.

Dịp này, khách hàng đặt mua nhà tại dự án trong ngày 18/6 sẽ được hưởng mức giá ưu đãi lớn nhất kể từ khi mở bán đến nay từ chủ đầu tư.

Citibella là dự án nhà phố xanh tọa lạc tại khu đô thị mới Cát Lái, quận 2, TP HCM gồm nhà phố biệt lập Citibella 1 và nhà phố thương mại Citibella 2. Hotline: 0919 100 139 - 090 139 86 89. Website: www.citibella.vn

Nếu như thời gian trước, tại TP HCM, nguồn cung nhà phố, nhà liền kề hoặc sản phẩm bán lại ở các quận trung tâm, các khu vực xa có hạ tầng chưa đồng bộ, thì nay, trên thị trường xuất hiện nhiều dự án có quy hoạch rõ ràng, diện tích vừa phải, giá tốt… và đặc biệt khoảng cách về trung tâm không quá xa.

Như ở quận 2, bên cạnh một loạt tuyến đường kết nối đang hoàn thành, việc các khu dân cư hình thành nhanh chóng đã tạo lực đẩy cho thị trường toàn khu vực. Đáng kể, khu Cát Lái thời gian qua ghi nhận sự hình thành nhanh chóng của hệ thống tiện ích như trường học, trung tâm thương mại và các khu dân cư như Citihome, Ventura, Citibella...

Những ô cửa được đặt ở vị trí thích hợp ở mặt trước và sau không chỉ phù hợp về phong thủy mà còn giúp ngôi nhà luôn được thông khí và ngập tràn ánh sáng tự nhiên.

Citibella là dự án nhà phố xanh tọa lạc tại khu đô thị mới Cát Lái, quận 2, TP HCM gồm nhà phố biệt lập Citibella 1 và nhà phố thương mại Citibella 2. Trong đó, Citibella 2 có 84 căn nhà phố gồm một tầng trệt và 2 lầu, có 3-4 phòng ngủ với kiến trúc nổi bật và chỉn chu trong khâu xây dựng. Chỉ với số tiền 2,9 tỷ đồng, khách hàng sẽ sở hữu căn nhà phố 175m2. Được chào bán trên thị trường từ cuối năm 2015 nhưng đến nay, gần 90% trên tổng số hơn 200 căn nhà phố tại Citibella đã được thị trường đón nhận.

Tập đoàn Kiến Á cho biết, Citibella hội tụ đầy đủ các yếu tố ghi điểm với người mua, đặc biệt là các gia đình trẻ bởi mức giá cạnh tranh, kiến trúc xanh độc đáo, nhà phố nhưng đảm bảo an ninh 24/24, tiến độ xây dựng nhanh chóng.

Ở Citibella, cây xanh theo phương ngang trở thành điểm nhấn ấn tượng với ban công mát mắt, khoảng hiên nhà thanh bình... Từ mặt đất lên các tầng lầu, trước và sau nhà, bất cứ nơi nào, cư dân cũng có thể nhìn thấy một màu xanh bao phủ. Chưa kể, với thiết kế mở, Citibella 2 còn khuyến khích sự tương tác giữa con người với thiên nhiên.

Không chỉ độc đáo về mặt kiến trúc, Citibella 2 còn khiến người mua yên tâm do bảo đảm yếu tố an ninh, vốn là mối quan tâm chung của người dân đô thị hiện nay. Nhà phố mặt tiền Citibella 2 có hệ thống bảo vệ, trạm gác 24/24 mang đến sự an toàn cho cư dân, đặc biệt đối với những gia đình có con nhỏ, người già.

Tọa lạc tại tâm điểm Cát Lái - khu đô thị mới phát triển phía Đông thành phố, Citibella cho phép cư dân nhanh chóng tiếp cận các khu vực lân cận. Chỉ mất 2-10 phút cư dân dễ dàng di chuyển đến hệ thống tiện ích nội - ngoại khu sẵn có gồm cụm trường từ mẫu giáo đến đại học, trung tâm thương mại, bệnh viện hoặc đến Phú Mỹ Hưng, trung tâm thành phố...

Thanh Thư