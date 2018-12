Các phương tiện truyền thông thích viết về người trúng xổ số vì nhiều người thích đọc những câu chuyện đó. Nhưng tất cả viễn cảnh trúng xổ số chỉ là sự hài lòng tức thì, giải thưởng tức thì và sự giàu có ngay lập tức, mà không phải chịu bất kỳ khó khăn nào để trở nên giàu có.

"Nếu bạn xem kỹ bất kỳ câu chuyện nào về những người trúng giải xổ số, bạn sẽ nhận thấy một điều là hầu như không ai trong số những người trúng thưởng là những CEO, những giám đốc điều hành cấp cao, những doanh nhân thành công hay các chuyên gia nổi tiếng", Tom Corley - Nhà hoạch định tài chính đồng thời là tác giả quyển “Rich Kids: How to Raise Our Children to Be Happy and Successful in Life", tuyên bố.

Chuyên gia này cho biết, qua cuộc nghiên cứu về những người giàu và người nghèo trong vòng 5 năm ở Mỹ, ông nhận thấy những người thành công không chơi xổ số vì họ không có tư duy xổ số.

Tư duy xổ số là gì? Đó là ý tưởng về một lối tắt dẫn đến sự giàu có, cơ hội trở nên giàu có ngay lập tức do may mắn bất ngờ nhờ phước đức.

Tư duy xổ số cũng không chỉ riêng việc chơi xổ số. Nó còn thể hiện tư duy chấp nhận mạo hiểm không bài bản và đầu cơ tiền bạc của bản thân bạn.

Những người thường xuyên đánh bạc cũng có tư duy xổ số. Những người mong hưởng lợi từ Bitcoin cũng có thể mang tư duy xổ số. Những người đầu tư vào những công ty mới thành lập mà không biết chút gì về chúng cũng có tư duy xổ số.

Tư duy xổ số khiến bạn tin hoàn toàn vào việc có con đường dễ dàng hơn dẫn đến sự giàu có. Bạn không cần phải làm việc nặng nhọc nếu đi theo một trong những con đường đó.

Một quầy bán vé số tại Mỹ dịp giải Mega Millions đạt trị giá 1,6 tỷ USD vừa qua. Ảnh: AFP

Nhưng, theo nghiên cứu của Tom Corley, không có con đường nào dễ dàng hơn. Sự giàu có là kết quả của sự thành công và thành công là kết quả của lao động hàng ngày.

Trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của mình, “Rich Habits” và “Change Your Habits, Change Your Life”, ông chia sẻ điểm chung về những thói quen của các nhà triệu phú. Sau đây là khái quát nhanh về 7 điều trong số những thói quen của người giàu có. Bạn có thể tham khảo nó thay vì suy nghĩ chọn mua con số nào để may mắn trúng độc đắc.

Để thành công cần có mục tiêu

Những mục tiêu chính là phương thức mà toàn bộ các nhà triệu phú sử dụng nhằm tạo nên đế chế tài chính của họ. Trong nghiên cứu của Tom Corley, các nhà triệu phú USD tự thân tạo ra các mục tiêu xung quanh giấc mơ của họ và sau đó dành khoảng 12 năm để theo đuổi những mục tiêu đó.

Thành công bởi theo đuổi giấc mơ

Một trong ba con đường dẫn đến sự giàu có là theo đuổi giấc mơ. Theo phương diện tạo nên giàu có, ước mơ là những ý tưởng mà bạn có thể kiếm ra tiền. Những người có hoài bão thường là những doanh nhân luôn đắm chìm trong những giấc mơ của họ và tích cực dành từng phút từng giây để suy nghĩ cùng hành động theo giấc mơ.

Thành công đòi hỏi phải hy sinh

Thông thường, sự hy sinh này liên quan đến việc sử dụng thời gian, đặc biệt là trong giai đoạn đầu, giai đoạn mà bạn phải hạn chế bao nhiêu thời gian dành cho gia đình và bạn bè thân thiết.

Rèn luyện tạo nên thành công

Để thành công, bạn phải trở thành một chuyên gia. Điều này có nghĩa bạn phải rèn luyện hàng ngày. Có hai loại rèn luyện: rèn luyện có chủ tâm, điều này yêu cầu lặp đi lặp lại hàng ngày và rèn luyện theo logic, yêu cầu có phản hồi của bên thứ ba, với tư cách là huấn luyện viên hay người cố vấn.

Thành công do kiên trì không nghỉ

Theo nghiên cứu của Tom Corley, chỉ có một hạn chế phổ biến ở tất cả các nhà triệu phú tự thân có thể cản trở họ thành công là tử vong hoặc mắc phải bệnh tật kéo dài. Niềm đam mê cuồng nhiệt của họ trong việc biến giấc mơ thành hiện thực khiến họ hình thành thói quen giàu có từ sự kiên trì.

Thành công nhờ học hỏi hàng ngày

Việc đọc sách trong ba mươi phút mỗi ngày hoặc hơn nhằm học hỏi kiến thức quan trọng về sự nghiệp là chuyện hiển nhiên.

Các bài tập Aerobic thúc đẩy thành công

Một phần nhờ vào thói quen tập Aerobic thường xuyên, các nhà triệu phú tự thân có thể giữ sức khỏe và nhạy bén, giúp họ giải quyết vấn đề, sáng tạo và vượt qua những trở ngại.

Không có lối tắt nào trong cuộc sống để đạt được sự giàu có. Đó là bí quyết thực sự để trở nên giàu có, nếu như có.

Tư duy xổ số không chỉ là sự tránh né của những người không muốn làm việc cực khổ để thành công mà còn là cơ hội nhỏ để đạt thành công cho những người đang cảm thấy bất lực.

"Bạn không bất lực. Nghèo đói có thể khắc phục được. Tôi biết điều này. Tôi đã phỏng vấn 72 nhà triệu phú tự thân lớn lên trong nghèo khó và vượt qua được nó, không phải bằng cách trúng xổ số, mà bằng cách rèn luyện thói quen mà cuối cùng đạt được thành công và giàu có", vị chuyên gia khẳng định.

