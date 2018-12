Honey Maid - "Neighbors"

Quảng cáo không phân biệt màu da của Honey Maid

Hãng bánh Honey Maid đã mang tới một thông điệp tích cực về bất đồng văn hóa. "Dù bạn là ai, đến từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, tất cả chúng ta đều có chung một sở thích, đó chính là Honey Maid". Đây cũng là chất xúc tác gắn kết mọi tôn giáo hay văn hóa tới gần nhau hơn.

Humana - "Great things are ahead of you"

Quảng cáo Humana

Người đàn ông được tặng một món quà vô cùng bất ngờ vốn đã mơ ước từ lâu vào sinh nhật lần thứ 67 - một chuyến du lịch tới Alaska. Tuy nhiên, để biến giấc mơ đó thành sự thật, điều quan trọng nhất bạn cần chuẩn bị đó chính là sức khỏe. Và Humana chính là lựa chọn hàng đầu, giúp bạn có một thể lực dẻo dai và khỏe mạnh.

Nike Football - "Spark Brilliance ft. Blaise Matuidi"

Quảng cáo Nike tái hiện giấc mơ của cầu thủ bóng đá

Khoảnh khắc tỏa sáng trong chớp mắt của người này lại có thể trở thành niềm cảm hứng cả cuộc đời của người khác. Clip quảng cáo mới nhất của Nike đã kể lại câu chuyện của cầu thủ người Pháp Blaise Matuidi. Đó là từ khi Matuidi còn là một cậu bé, được chứng kiến cú sút thẳng hoàn hảo của Jay-Jay Okocha của Paris St. Germain vào lưới đối phương cho tới khi đạt tới đỉnh vinh quang nhất định trong sự nghiệp. Và ở mọi khoảnh khắc tỏa sáng của Matuidi luôn có Nike là người bạn đồng hành.