Giám đốc thương hiệu Ilahui tại Việt Nam cho biết, trong quý IV/2016, thương hiệu sẽ nhân rộng lên 6-8 mô hình cửa hàng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của khách hàng cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Trong 5 năm tới, Ilahui Việt Nam sẽ có ít nhất 200 cửa hàng trải dài khắp các tỉnh thành Việt Nam.

"Với lợi thế cập nhật sản phẩm, giá bán, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, không gian cửa hàng lịch sự... công ty kỳ vọng đây sẽ trở thành mô hình kinh doanh mới có những bước thâm nhập mạnh mẽ trong thị trường bán lẻ Việt", đại diện tại Việt Nam cho biết.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Nielsen Việt Nam, trong số 93 triệu dân Việt Nam thì gần 60% dân số dưới 35 tuổi. Thu nhập của tầng lớp này cũng tăng từ 433 USD một năm mỗi người (năm 2000) lên 2.111 USD một năm mỗi người (năm 2015). Người tiêu dùng Việt cũng có nhu cầu trải nghiệm mua sắm mới, chất lượng cao hơn.

Đó là lý do dẫn tới sự bùng nổ thị trường bán lẻ Việt Nam thời gian qua, đặc biệt là chuỗi các cửa hàng tiện lợi, trong đó đáng kể gồm Family Mart, MiniStop, B’s Mart, Circle K, Shop & Go, VinMart Plus hay ông lớn khổng lồ đang ngấp nghé xâm nhập như 7 Eleven… Và nay có thêm Ilahui - chuỗi cửa hàng tiện ích, phụ kiện thời trang phong cách Hàn Quốc tại Hà Nội và TP HCM.

Thế mạnh của Ilahui chính là các mặt hàng tiện ích và phụ kiện thời trang phong cách Hàn Quốc vốn được giới trẻ Việt Nam yêu thích. Hơn 3.000 mẫu sản phẩm, 20.000 - 25.000 sản phẩm trên kệ với mức giá từ 10.000 đồng; 100 mẫu sản phẩm mới mỗi tháng với đủ nhóm hàng từ thời trang nam nữ, phụ kiện, đồ chơi, văn phòng phẩm, vật dụng gia đình, phụ kiện điện tử, mỹ phẩm... mang tới cho khách hàng nhiều sự lựa chọn về mẫu mã lẫn giá cả.

Bên cạnh đó, các xu hướng mới, phụ kiện thời trang đang được các idol Hàn Quốc yêu thích đều được cập nhật nhanh chóng ở Ilahui.

"Bên cạnh đối tượng khách hàng là giới trẻ trong độ tuổi 15-35 thì Ilahui còn sở hữu số lượng lớn khách hàng trên 35 tuổi có thói quen tiêu dùng hiện đại, ưa sự tiện lợi từ các sản phẩm mẫu mã đẹp, giá cạnh tranh… Điều đó đã tạo ra lợi thế cạnh tranh cho Ilahui so với các chuỗi cửa hàng tiện ích khác trên thị trường", Giám đốc thương hiệu tại Việt Nam khẳng định.

Ilahui còn đánh trúng tâm lý thích cá tính và mới mẻ của giới trẻ thông qua trải nghiệm phong cách mua sắm mới, không gian bài trí đơn giản, tinh tế, hiện đại. Các phụ kiện thời trang và mỹ phẩm đều được đóng gói trong các bao bì dễ thương, nhiều màu sắc. Số lượng sản phẩm nhiều song được xếp vừa phải, gọn gàng trên các kệ gỗ theo từng khu bắt mắt.

Hai cửa hàng đầu tiên tại số 189/11 Cống Quỳnh, quận 1, TP HCM và 19 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội. Fanpage

Theo Giám đốc thương hiệu Ilahui tại Việt Nam, thị trường bán lẻ đang bùng nổ và sự cạnh tranh sẽ ngày càng khốc liệt. Tỷ lệ thành công cao cùng với sự mở cửa ngày càng lớn của thị trường đã khiến nhượng quyền thương hiệu trở thành cách đầu tư được nhiều người trẻ Việt quan tâm.

Ilahui là chuỗi cửa hàng tiện ích - phụ kiện thời trang phong cách Hàn Quốc hiện phủ sóng toàn châu Á với tốc độ mở rộng chóng mặt, hơn 500 cửa hàng chỉ trong vòng một năm. Công ty CP Thương mại - Bán lẻ Vicretail là nhà độc quyền nhãn hiệu Ilahui tại Việt Nam thông qua hình thức nhượng quyền thương hiệu.

Dù còn nhiều thách thức song hiện với những lợi thế về sản phẩm, phân khúc thị trường riêng biệt và phong cách mua sắm mới mẻ, vị này cho rằng Ilahui sẽ có bước đi vững chắc để chinh phục khách hàng Việt.

Thanh Thư