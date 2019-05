LUG vừa khai trương thêm 5 cửa hàng, nâng tổng số chi nhánh lên con số 40, nằm tại trung tâm thương mại, siêu thị và các mặt phố sầm uất.

Từ ngày 25/4, các sản phẩm về hành lý của 25 thương hiệu quốc tế nổi tiếng do LUG độc quyền phân phối sẽ có mặt tại các trung tâm thương mại AEON Tân Phú (TP HCM), Becamex Bình Dương, Vincom Cần Thơ và siêu thị Big C Dĩ An, Big C Cần Thơ. Như vậy, LUG có 40 cửa hàng trên toàn quốc, phù hợp với mục tiêu trở thành chuỗi bán lẻ sản phẩm về hành lý lớn nhất Việt Nam.

LUG Big C Dĩ An Bình Dương - Shop 4+5, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

Chuỗi bán lẻ sản phẩm về hành lý LUG phân phối độc quyền 25 thương hiệu quốc tế nổi tiếng về vali, balo, túi xách, phụ kiện như Elle (thương hiệu của Pháp), Echolac (thương hiệu của Nhật Bản), DKNY (thương hiệu của New York - Mỹ), Antler (thương hiệu của Anh)...

Mặt bằng - lợi thế cạnh tranh của LUG

Cửa hàng LUG Becamex Bình Dương tại tầng trệt, Lô G14, 230 Đại Lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Thị trường bán lẻ tại Việt Nam đang phát triển mạnh. Bên cạnh các yếu tố khác như chiến lược đầu tư - kinh doanh, nguồn lực tài chính, nhân lực, kỹ năng và công nghệ bán lẻ hiện đại, việc lựa chọn mặt bằng bán lẻ là yếu tố đầu tiên và quan trọng khi xây dựng, mở rộng chuỗi bán lẻ.

Nắm bắt được điều này, LUG lựa chọn mặt bằng phủ rộng tại các trung tâm thương mại, hệ thống 2 siêu thị lớn Big C và Lotte, cùng nhiều cửa hàng nhà phố tọa lạc trên các con đường đắt giá tại TP HCM và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Theo đơn vị này, cứ 8 ngày sẽ hoàn tất một cửa hàng để khai trương đồng loạt.

Ngày 25/4, LUG khai trương gian hàng rộng 300m2 trưng bày vali, balo, túi xách, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Elle, Echolac, Antler, Hush Puppies... ngay tại khu mới mở rộng của AEON Tân Phú.

LUG Big C Cần Thơ, Shop 25+26, Lô số 1, KDC Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ.

Ngoài ra, 4 cửa hàng được khai trương lần lượt tại trung tâm thương mại Becamex Bình Dương, Vincom Cần Thơ, siêu thị Big C Cần Thơ, Big C Dĩ An. Tại những địa điểm này, LUG cũng sở hữu những mặt bằng "đắc địa", thu hút sự chú ý của khách hàng.

Nhân dịp khai trương, thương hiệu triển khai nhiều ưu đãi từ ngày 25/4 đến 27/4 như giảm 50% toàn bộ sản phẩm vali, đồng giá sản phẩm vali Lusetti LS1136 giá 399.000 đồng, vali Aber AB1101 từ 599.000 đồng. 100 khách hàng checkin đầu tiên tại gian hàng LUG ở AEON Tân Phú sẽ nhận 100 túi con khỉ.

Chi tiết 5 cửa hàng mới khai trương của LUG: - Cửa hàng thứ 36: LUG Cần Thơ Xuân Khánh, gian hàng LUG.vn, trung tâm thương mại Vincom, 209 Đường 30 Tháng 4, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. - Cửa hàng thứ 37: LUG BigC Dĩ An, Bình Dương - Shop 4+5, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. - Cửa hàng thứ 38: LUG Becamex Bình Dương, tầng trệt, Lô G14, 230 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một. - Cửa hàng thứ 39: LUG Big C Cần Thơ, Shop 25+26, Lô số 1, KDC Hưng Phú 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ - Cửa hàng thứ 40: LUG Aeon Tân Phú, TP HCM, Gian hang S69 trung tâm thương mại Aeon Tân Phú, 30 Bờ Bao Tân Thắng, Sơn Ký, Tân Phú, TP HCM

