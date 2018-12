Chiến tranh thương mại có thể khiến Trung Quốc mạnh lên / Trung Quốc dừng nhập khẩu dầu thô từ Mỹ

Chỉ số CSI 300 trên thị trường chứng khoán Trung Quốc chốt phiên hôm nay giảm 4,3%. Shanghai Composite Index mất 3,7%. Đồng NDT cũng mất giá 0,5% so với USD, xuống thấp nhất kể từ giữa tháng 8.

Hôm qua, PBOC thông báo từ ngày 15/10 sẽ giảm 1% tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) cho các ngân hàng. Tỷ lệ này tại các tổ chức tín dụng lớn hiện là 15,5% và các ngân hàng nhỏ là 13,5%. Đây là lần thứ 4 trong năm PBOC hạ RRR, trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại về ảnh hưởng kinh tế mà Trung Quốc phải chịu trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Nhà đầu tư tại một công ty môi giới chứng khoán ở Thượng Hải. Ảnh: Bloomberg

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại sau một tuần nghỉ lễ. Tuần trước, nước này phải nhận hàng loạt thông tin bất lợi, từ số liệu sản xuất yếu, Mỹ đàm phán được hiệp định NAFTA mới với Mexico và Canada, cáo buộc Trung Quốc can thiệp bầu cử Mỹ và tin tức Trung Quốc dùng chip để do thám các công ty Mỹ.

Chứng khoán Trung Quốc thường tăng điểm sau kỳ nghỉ lễ. Hôm nay là phiên hậu nghỉ lễ tệ nhất với thị trường này trong 10 năm qua.

Thị trường Hong Kong tuần trước đã mất tổng cộng 4,4% trong 4 phiên giao dịch. Lời cảnh báo chiến tranh thương mại toàn diện của JPMorgan Chase & Co. càng khiến tâm lý nhà đầu tư đi xuống. Một trong các nạn nhân là Lenovo, khi cổ phiếu giảm tới 23% do vạ lây trong scandal dùng chip do thám công ty Mỹ. Hôm nay, mã này tiếp tục mất 1,2%.

Các nhà phân tích cho rằng việc Trung Quốc hạ RRR không thực sự khiến họ ngạc nhiên. “Họ rõ ràng muốn tăng thanh khoản” vả quản lý rủi ro với tăng trưởng trong dài hạn, Sian Fenner - nhà kinh tế cấp cao tại Oxford Economics cho biết.

Dù vậy, mức giảm 1%, theo một số chuyên gia, vẫn ngoài dự đoán. “Nó sẽ giải phóng khoảng 700 tỷ NDT (101 tỷ USD) vào hệ thống ngân hàng”, Francis Lun - CEO Geo Securities cho biết trên CNBC, “Đó là số tiền rất lớn. Tôi cho rằng chính phủ thực sự lo ngại nền kinh tế sẽ giảm tốc và thị trường chứng khoán đi xuống”.

Ngoài Trung Quốc, một số thị trường chứng khoán lớn khác tại châu Á hôm nay cũng giảm điểm. Nikkei 225 của Nhật Bản mất 0,8%. Còn Kospi (Hàn Quốc) giảm 0,6%.

Hà Thu (theo CNBC)