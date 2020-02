Chứng khoán mất mốc 900 điểm

VN-Index lại giảm sau phiên hồi phục hôm qua, khi giới đầu tư lo ngại về diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 bên ngoài Trung Quốc.

Diễn biến tiêu cực của chứng khoán Mỹ đêm qua và đà sụt giảm phiên hôm nay (26/2) của chứng khoán Việt Nam đã nằm ngoài dự báo của giới phân tích. VN-Index giảm ngay từ đầu phiên và nới rộng biên độ theo thời gian giao dịch. Sát giờ đóng cửa, chỉ số đại diện Sở HoSE về dưới ngưỡng 900 điểm, thấp hơn vùng hỗ trợ được các bản tin thị trường nhắc đến gần đây.

Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 1,51% xuống 895,97 điểm. VN30-Index giảm 0,93% còn 841,68 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index và UPCOM-Index cùng giao dịch dưới tham chiếu.

VN-Index về dưới 900 điểm sau phiên giảm gần 14 điểm hôm nay (26/2). Ảnh: VNDirect

Biên độ giảm phiên hôm nay không quá cao so với đầu tuần, một phần do bên cầm cổ phiếu hạn chế bán tháo ở vùng giá thấp. Thanh khoản hai sàn niêm yết đạt hơn 3.700 tỷ đồng, thấp hơn 15% so với phiên hôm qua và giảm gần 40% so với phiên ngày thứ hai (24/2).

Sắc đỏ vẫn chi phối chính trên sàn niêm yết với 247 mã giảm trên HoSE, trong khi chiều tăng chỉ ghi nhận 109 mã. Riêng trong nhóm VN30, chỉ có 6 cổ phiếu giữ sắc xanh nhưng có tới 22 mã giảm, 2 mã đứng tham chiếu.

Trong VN30, ngân hàng không còn là nhóm chi phối thị trường. Ngoại trừ BID giảm 3,7%, những cái còn lại trong nhóm này giao dịch thận trọng hơn. MBB, VCB giảm 1,4%, CTG và HDB giảm 1,1%. Ở chiều ngược lại, TCB tăng 0,7%, STB tăng 0,4%, EIB tăng 0,3%.

Ở những nhóm cổ phiếu khác, GAS giảm 3,7%, VNM giảm 2,8%, VHM giảm 2,6%, BVH mất 2,5%, CTD giảm 2%. Ở chiều ngược lại, POW tăng 2,5%, FPT tăng 1,9%.

Phiên giao dịch hôm qua (25/2), chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 879,44 điểm, tương đương 3,15%, lùi về sát ngưỡng 27.000 điểm. S&P 500 và Nasdaq Composite cũng giảm xấp xỉ 3%. Chỉ số đo lường sự biến động CBOE, thước đo sự sợ hãi trên phố Wall, có lúc vượt ngưỡng 30, lần đầu tiên kể từ tháng 12/2018.

Tính tới hết phiên giao dịch hôm qua, Nasdaq Composite đã giảm 8,7% so với mức đỉnh thứ tư tuần trước. Dow Jones mất hơn 8,4% so với mức kỷ lục ngày 12/2, trong khi S&P cũng thấp hơn 7,6% so với mức đỉnh lịch sử.

Minh Sơn