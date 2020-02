Một loạt cổ phiếu bị kéo về mức giá sàn cuối phiên khiến VN-Index giảm gần 30 điểm, lùi về gần ngưỡng 900 điểm.

Thị trường giảm mạnh ngay từ đầu phiên và nới rộng sắc đỏ theo thời gian giao dịch. Càng về cuối giờ, bên bán càng hạ giá quyết liệt hơn, đẩy nhiều cổ phiếu về mức giá sàn, khiến chỉ số diễn biến tiêu cực. Chốt phiên giao dịch 24/2, VN-Index giảm gần 3,2% xuống 903,34 điểm. VN30-Index giảm 3,62% còn 837,4 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 3,6%, trong khi UPCOM-Index giảm 1,9%.

VN-Index giảm gần 30 điểm trong phiên 24/2. Ảnh: VNDirect

Đến cuối phiên, sàn HoSE ghi nhận 330 cổ phiếu giảm với 59 mã giảm sàn, trong khi ở chiều tăng chỉ có 42 mã. Riêng trong nhóm VN30, toàn bộ cổ phiếu bluechip chìm sâu dưới tham chiếu.

Nhóm cổ phiếu lớn diễn biến tiêu cực cũng là nguyên nhân tác động mạnh đến thị trường chung khi đà giảm của VN30-Index cao hơn VN-Index. Chốt phiên, 6 cổ phiếu giảm mạnh nhất nhóm bluechip đều bị kéo về mức giá sàn, mất gần 7%.

Nhóm ngân hàng chịu diễn biến tiêu cực nhất trong phiên hôm nay khi những cái tên chủ chốt đều giảm rất mạnh. VPB, TCB giảm sàn gần 7%, BID giảm 6,5%, CTG giảm 5,6%, MBB giảm 5,2%, HDB, STB giảm 4%.

Ở những nhóm còn lại, POW, CTD giữ nguyên mức giá sàn so với cuối phiên sáng, SSI cũng nằm trong nhóm giảm mạnh nhất mất gần 7% thị giá. VRE, BVH, PLX, FPT đều mất trên 4%.

Thanh khoản hai sàn niêm yết đạt gần 6.000 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với mức trung bình những phiên trước.

Những cổ phiếu giảm mạnh nhất VN30. Ảnh: VNDirect

Theo giới phân tích, đà giảm đầu phiên hôm nay là sự cộng hưởng với thị trường châu Á trước lo ngại về diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi, đặc biệt là với ổ dịch mới tại Hàn Quốc. Các thị trường chủ chốt của châu Á mở cửa phiên hôm nay đều chìm trong sắc đỏ.

Cũng như Trung Quốc, Hàn Quốc có ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam theo nhiều khía cạnh. Khách du lịch từ Hàn Quốc đến Việt Nam đứng thứ hai trong số các quốc gia. Năm 2019, tổng lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam gần 4,3 triệu người, chỉ đứng sau Trung Quốc (5,8 triệu người). Trong khi đó, dòng vốn FDI trong nhiều năm nay từ Hàn Quốc đã dẫn đầu thị trường.

"So với Trung Quốc, Hàn Quốc tuy không phải là đối tác thương mại lớn nhưng là đối tác đầu tư lớn nhất trong thời gian 3-5 năm vừa qua", Lê Hằng, chuyên viên tư vấn đầu tư FPTS viết trong báo cáo nhanh gửi nhà đầu tư. "Nguồn vốn ngoại đầu tư vào thị trường chứng khoán từ giai đoạn 2018 đến nay cũng chủ yếu đến từ dòng tiền Hàn Quốc do đó thị trường có phản ứng mạnh do lo ngại có dòng vốn này rút ra".

Đà giảm mạnh trong phiên đầu tuần cũng vượt xa dự báo của giới phân tích đưa ra cuối tuần trước. VN-Index đã vượt khỏi khung giao dịch đi ngang 920-940 điểm và lùi về gần ngưỡng 900 điểm.

Minh Sơn