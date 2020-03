Chứng khoán đảo chiều liên tục

VN-Index khép phiên 31/3 gần như không đổi so với tham chiếu, nhưng biên động dao động trong phiên lên tới gần 30 điểm.

Chứng khoán kết thúc phiên 31/3 ở trạng thái gần như không đổi so với tham chiếu, với VN-Index tăng 0,04%, còn VN30-Index giảm 0,37%. Nhưng khác so với những phiên trước, dao động của chỉ số trong phiên được đẩy lên rất cao. Chênh lệch giữa mức cao nhất và thấp nhất của VN-Index lên gần 30 điểm, thể hiện sự đảo chiều trong tâm lý và giằng co mạnh của thị trường.

Mở cửa phiên, VN-Index tăng hơn 10 điểm sau ATO, nới rộng lên gần 15 điểm trước giờ nghỉ trưa. Sắc xanh giữ vị thế áp đảo với nhiều mã bluechip tăng trên 3%. Tuy nhiên, ngay khi mở phiên chiều, lệnh đặt bán với khối lượng lớn ồ ạt đẩy vào thị trường khiến chỉ số ngay lập tức đảo chiều.

Chỉ vài phút sau khi mở cửa, VN-Index từ mức tăng hơn 15 điểm lùi về dưới 650 điểm, chênh lệch gần 30 điểm. Lệnh short trên thị trường phái sinh cũng khiến các hợp đồng tương lai lùi về dưới tham chiếu. Nhịp giao dịch phải mất hơn 20 phút để ổn định. Chỉ số được kéo về gần tham chiếu và đi ngang tới khi đóng cửa.

Diễn biến VN-Index trong phiên 31/3. Ảnh: VNDirect

Dù có nhịp giao dịch bất thường vào đầu phiên chiều, thanh khoản thị trường tiếp tục duy trì ở mức thấp, với hơn 4.100 tỷ đồng trên hai sàn niêm yết. Trong đó, riêng giao dịch thỏa thuận đã chiếm hơn 1.200 tỷ đồng.

Đến cuối phiên, nhóm bluechip ghi nhận 4 mã giảm sàn là VPB, EIB, ROS và CTD. Theo sau là STB giảm 4,5%, CTG và PNJ giảm gần 3%, SBT, MWG, VNM giảm trên 1%. Ở chiều tăng, HDB và HPG vượt trên 3%, BVH tăng 2,8%, VIC tăng 2,5%, PLX tăng 2%.

Ngoài biến động bất thường của thị trường, với dấu hiệu thoát hàng khối lượng lớn, giao dịch bán ròng của khối ngoại cũng là một điểm cần chú ý. Nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 16 triệu cổ phiếu trên HoSE nhưng bán ra hơn 31 triệu đơn vị. Tổng giá trị bán ròng gần 400 tỷ đồng.