Khi xây móng, căn hộ 50 m2 (quận 8, TP HCM), giá một tỷ đồng nhưng khi bàn giao vọt lên 1,48 tỷ đồng.

Giá nhà Sài Gòn, Hà Nội tăng hàng chục lần sau 17 năm / Giá căn hộ tại Sài Gòn tiếp tục leo thang

Năm 2017, anh Nhân từng quan tâm căn hộ 50 m2, tầng 15, có 2 phòng ngủ, một toilet tại dự án chung cư quận 8 đang xây dựng. Giá chủ đầu tư chào bán lần đầu trên thị trường sơ cấp là một tỷ đồng. Thế nhưng vì chưa chuẩn bị đủ tiền nên khách chần chừ không mua và tiếp tục ở trọ.

Đến tháng 4/2019, trở lại dự án khi đã bàn giao nhà, có cư dân về ở, anh Nhân cho biết rất sốc khi căn hộ 50m2 hiện được khách mua trước bán trực tiếp lại với giá 1,48 tỷ đồng. Vì cần an cư lạc nghiệp và đã chuẩn bị được tài chính, anh Nhân chấp nhận mua căn hộ chênh 500 triệu đồng so với giá gốc vì nếu mua trung gian qua sàn, mức chênh thậm chí còn lên đến 600 triệu đồng.

Tương tự, một căn hộ 53 m2 cùng dự án này được chủ đầu tư chào bán lần đầu hồi tháng 9/2017 với giá 1,2 tỷ đồng đã bao gồm thuế, phí và 2% quỹ bảo trì. Hiện người chủ căn hộ này cho biết nhiều môi giới liên hệ đặt vấn đề mua lại với giá 1,65 tỷ đồng tuy nhiên do chỉ mua để ở nên anh từ chối bán. Nếu mức giá 1,65 tỷ đồng của căn hộ này được thị trường thứ cấp chấp nhận, trong vòng 19 tháng qua, giá căn hộ nhỏ này đã tăng 450 triệu đồng.

Nhà giá rẻ diện tích nhỏ tại TP HCM đã không còn vùng giá 1-1,2 tỷ đồng một căn. Ảnh: Hao Bui

Tại một dự án chung cư quận 7 đã bàn giao được gần 6 năm, nằm lân cận khu đô thị Phú Mỹ Hưng, những căn hộ nhỏ 45 m2 thuộc quỹ nhà tái định cư được bán đấu giá cuối năm 2018 vối giá gần 1,5 tỷ đồng, nay đang được chào bán trên 1,6 tỷ đồng một căn, tăng nhẹ 100 triệu đồng sau 3 tháng. Tuy nhiên, nếu so với 6 năm trước, căn hộ này có giá dưới một tỷ đồng, tức đã tăng ít nhất 700 triệu đồng.

Tổng giám đốc Công ty đầu tư Nam Phát, ông Nguyễn Mạc Hoài Nam xác nhận trong vòng 3-6 tháng qua tại TP HCM xảy ra tình trạng các căn hộ diện tích nhỏ, phân khúc bình dân hút hàng, tăng giá 15-30% so với giai đoạn mở bán. Có trường hợp tăng gần nửa tỷ đồng một căn hộ 50 m2 chỉ trong chưa đầy 2 năm.

Ông Nam giải thích, do TP HCM đang trong đợt cao điểm rà soát pháp lý các dự án bất động sản và hạn chế cấp phép dự án mới nên nguồn cung căn hộ mới rất khiêm tốn. Nếu có dự án được chào bán thì rơi vào 2 trường hợp: giai đoạn kế tiếp của dự án cũ hoặc mua bán sang tay trên thị trường thứ cấp. Căn hộ nhỏ vốn là sản phẩm bị hạn chế số lượng trong các dự án nên vào đợt khan hàng này, xét về tâm lý, giá lại càng bị đẩy lên cao hơn so với trước đây.

Ông Nam phân tích, căn hộ nhỏ, tuy nằm xa trung tâm nhưng kết nối giao thông thuận tiện, nhà đã bàn giao, giá từ trên dưới 1 tỷ đồng đến 1,5-1,6 tỷ đồng một căn hiện là hàng hiếm. Vì thế, giá bán trên thị trường thứ cấp trong những tháng gần đây liên tục tăng.

Chuyên gia này cho hay, phân khúc chung cư bình dân, diện tích nhỏ phục vụ nhu cầu thật, vừa túi tiền, trong khả năng chi trả nhiều người nên có giao dịch khá sôi động trên thị trường thứ cấp. Nếu nguồn cung vẫn tiếp tục hạn chế, rổ hàng mới không có, hàng cũ căn to giá trị lớn khó với tới thì nhà nhỏ lại càng có giá hơn. Tâm lý người mua nhà ai cũng muốn ở rộng rãi, nhưng khả năng chi trả thực tế lại có hạn, số đông người mua chưa thể với tới những căn hộ tiệm cận vùng giá 2 tỷ đồng một căn trở lên. Điều này càng làm cho nhà nhỏ được săn lùng nhiều hơn.

"Hiện chung cư giá 1,5-1,6 tỷ đồng một căn trở xuống, có thể vào ở ngay hiếm có hàng bán ra nên mới xảy ra trường hợp chênh 400-500 triệu đồng một căn. Trong điều kiện bình thường, khoản chênh này chỉ tầm 100-200 triệu đồng", ông Nam cho hay.

Tại buổi công bố báo cáo quý I/2019 thị trường căn hộ TP HCM, CBRE Việt Nam cũng xác nhận hiện nay giá căn hộ bình dân (hạng C) tại Sài Gòn đã không còn thật sự rẻ nữa. Các căn hộ hạng C trước đây có mức giá 800 USD mỗi m2 hiện nay vùng giá cũ hầu như không còn. Mặt bằng giá mới của căn hộ bình dân đang tịnh tiến đến ngưỡng 1.000 USD mỗi m2 thậm chí cao hơn. Ngoài ra, do khan hiếm hàng hóa trong khi nhu cầu khá cao nên thị trường thứ cấp mua đi bán lại sẽ sôi động hơn thị trường sơ cấp.

Vũ Lê