Khách hàng có thể tìm hiểu thông tin, mua bảo hiểm, nhận hướng dẫn giải quyết quyền lợi... với vài thao tác đơn giản trên website.

Nhằm cung cấp những giải pháp toàn diện, tạo sự thuận tiện cao nhất cho khách hàng, Chubb Life Việt Nam triển khai giao dịch bảo hiểm trực tuyến. Với hình thức này, khách hàng có thể tham gia các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm sức khỏe của doanh nghiệp một cách nhanh chóng, dễ dàng mọi lúc mọi nơi. Toàn bộ quy trình giao dịch từ khâu tìm hiểu sản phẩm cho đến phát hành hợp đồng đều thực hiện tại đây.

Trong giai đoạn đầu triển khai, Chubb Life Việt Nam cung cấp sản phẩm bảo hiểm sức khỏe - bảo hiểm hỗ trợ điều trị ung thư C Care với ba gói sản phẩm phù hợp với các nhu cầu khác nhau. Trong đó có C Care - Lựa chọn Cơ bản, C Care - Lựa chọn Nâng cao và C Care - Lựa chọn Ưu việt với mệnh giá sản phẩm lên đến 500 triệu đồng. Thông qua trang giao dịch bảo hiểm trực tuyến, khách hàng có thể tìm hiểu thông tin về các gói sản phẩm, đăng ký mua bảo hiểm online chỉ với vài thao tác đơn giản và nhận hướng dẫn thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ, rõ ràng.

Kênh giao dịch trực tuyến giúp khách hàng tìm hiểu và tham gia bảo hiểm mọi lúc mọi nơi.

Việc triển khai hình thức bán bảo hiểm online nằm trong kế hoạch đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm của Chubb Life Việt Nam, tạo thuận lợi trong giao dịch khách hàng, mang đến sự tiện dụng cao nhất cho những khách hàng có nhu cầu tìm kiếm giải pháp bảo vệ tài chính phù hợp.

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, doanh nghiệp cũng vừa triển khai thêm một số dịch vụ tại trang thông tin hợp đồng bảo hiểm trực tuyến, gồm yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm, điều chỉnh thông tin trong hợp đồng bảo hiểm như thay đổi thông tin liên lạc của bên mua, người được bảo hiểm, tuổi chuyển đổi sản phẩm, thay đổi định kỳ đóng phí hoặc yêu cầu cấp phó bản... Theo đó, các yêu cầu của khách hàng sẽ chuyển về hệ thống của Chubb Life Việt Nam và xử lý nhanh chóng chỉ với vài thao tác đơn giản sau khi đăng nhập vào tài khoản khách hàng tại website.

Chubb Life là khối kinh doanh bảo hiểm nhân thọ toàn cầu của Tập đoàn Chubb. Tại châu Á, Chubb Life đã thành lập các đơn vị thành viên với 100% vốn sở hữu tại Hong Kong, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam và một công ty liên doanh bảo hiểm nhân thọ tại Trung Quốc.

Chubb Life Việt Nam bắt đầu hoạt động vào năm 2005 và thành lập Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Chubb Life (Chubb Life FMC) vào năm 2014. Để đáp ứng nhu cầu bảo vệ và an toàn tài chính cho đa dạng các nhóm khách hàng tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và đầu tư toàn diện. Với mạng lưới 75 văn phòng trên toàn quốc, công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thông qua đội ngũ đại diện kinh doanh và một số ngân hàng chọn lọc.

Minh Anh