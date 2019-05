Tọa lạc tại vị trí đắc địa, dự án thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ uy tín chủ đầu tư, hệ thống tiện ích hiện đại...

Chủ đầu tư Him Lam cho biết sẽ tiến hành mở bán đợt 2 dự án khu đô thị Him Lam Green Park (phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) vào ngày 21/4 tới đây. Trong sự kiện, Him Lam sẽ dành nhiều ưu đãi cho khách hàng đặt mua sản phẩm tại dự án.

Là một trong những khu đô thị hoàn chỉnh đầu tiên tại thành phố này, dự án thu hút đông đảo người mua ở thực lẫn giới đầu tư tới tìm hiểu và đăng ký tham dự lễ mở bán khi vừa công bố thông tin. Trước đó, hơn 90% sản nhà phố liền kề tung ra trong đợt mở bán đầu tiên ngày 13/1 đã có chủ, với tỷ lệ không nhỏ người mua đến từ Hà Nội và một số tỉnh lân cận Bắc Ninh.

"Thành công của đợt mở bán lần đầu cùng sự háo hức của đông đảo khách hàng trước thềm mở bán đợt 2 là minh chứng cho thấy tầm nhìn xa trông rộng và chiến lược thị trường đúng đắn của chủ đầu tư Him Lam và nhà phát triển dự án Him Lam Land", đơn vị phát triển nhấn mạnh.

Lý giải về sức hấp dẫn của Him Lam Green Park, theo chủ đầu tư, trước hết đến từ uy tín của Him Lam, với thương hiệu và những dự án đã thành công tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, dự án có vị trí đắc địa, thuận tiện giao thông cùng 40 tiện ích nội khu đa dạng đáp ứng đa dạng nhu cầu từ an cư đến đầu tư sinh lời.

Khác với nhiều dự án cùng phân khúc, chủ đầu tư Him Lam Green Park dành nhiều tâm huyết cho lĩnh vực giáo dục. Trong khuôn viên dự án có hệ thống tiện ích giáo dục liên cấp từ mẫu giáo, tiểu học đến trung học cơ sở được đầu tư bài bản, hiện đại, hứa hẹn là môi trường cho trẻ phát triển cả về thể chất và trí tuệ.

"Với tinh thần tiên phong khai mở một khu đô thị khép kín đẳng cấp, Him Lam Green Park đã mang đến các chuẩn mực sống hiện đại, tầm quốc tế - điều mà từ trước đến nay chưa từng có dự án nào tại vùng đất xứ Kinh Bắc làm được", đại diện Him Lam khẳng định.

Phối cảnh trường liên cấp bên trong Him Lam Green Park.

Một lợi thế khác của khu đô thị là sở hữu hạ tầng đồng bộ và cư dân hiện hữu. Các loại hình sản phẩm ở đây đa dạng như dãy nhà phố thương mại hiện đại, khu biệt thự sang trọng, các khu căn hộ tràn ngập ánh sáng. Công trình xây dựng theo phương châm chất lượng tốt, sở hữu lâu dài, tiến độ nhanh, tiện nghi hoàn chỉnh, quản lý chuyên nghiệp.

Theo đuổi chiến lược xây dựng dòng sản phẩm chất lượng, hình thành một phong cách sống mới theo hướng thân thiện, bền vững, kết nối cộng đồng và gần gũi với thiên nhiên, Him Lam đang từng bước kiến tạo một thành phố thu nhỏ cho cộng đồng cư dân Bắc Ninh. Him Lam Green Park có quy mô 26,8ha, với tổng vốn đầu tư 2.600 tỷ đồng, cung cấp ra thị trường 666 sản phẩm nhà phố liền kề, 22 biệt thự và 1.926 căn hộ.

