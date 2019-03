Động thái đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu trong lúc giảm sâu của ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống được nhận định nhằm trấn an nhà đầu tư.

Vốn hoá YEAH1 mất hơn 500 tỷ đồng sau thông báo của YouTube

Sau phiên giảm sàn chiều qua, ông Nguyễn Ảnh Nhượng Tống – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 lập tức đăng ký mua vào 100.000 cổ phiếu YEG nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Khối cổ phiếu này trị giá gần 23 tỷ đồng nếu tính theo giá mở cửa phiên giao dịch hôm nay, ngày 5/3.

Động thái này được giới quan sát nhận định nhằm mục đích trấn an nhà đầu tư sau sự cố Youtube thông báo chấm dứt thỏa thuận lưu trữ nội dung với các đơn vị liên quan của Yeah1 từ cuối tháng 3. Tuy nhiên, diễn biến ngày giao dịch hôm nay lại cho thấy điều ngược lại khi YEG tiếp tục giảm 7% so với tham chiếu (tương ứng 15.900 đồng), xuống còn 212.000 đồng.

Thanh khoản chỉ đạt gần 15.000 đơn vị, trong đó toàn bộ là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Tình trạng trắng bên mua kéo dài suốt phiên, chỉ đến đợt giao dịch xác định giá đóng cửa ATC mới xuất hiện một lệnh mua hơn 20 đơn vị.

Hai phiên giảm sàn liên tiếp khiến vốn hoá thị trường của Yeah1 bị thổi bay hơn 1.000 tỷ đồng, hiện còn 6.631 tỷ đồng.

Diễn biến giá cổ phiếu YEG từ khi niêm yết đến nay. Ảnh: VnDirect.

Trao đổi với VnExpress chiều nay, đại diện Yeah1 cho biết công ty chưa ước tính thiệt hại sau sự cố vận hành Youtube. Ban lãnh đạo công ty đang tập trung đàm phán với Youtube và bước đầu có những tín hiệu tích cực. Kết quả làm việc chính thức dự kiến cập nhật trước ngày 11/3.

"Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi vẫn cam kết thanh toán đầy đủ, đảm bảo quyền lợi hợp đồng, tính bảo mật và khả năng kiếm tiền cho đối tác", đại diện Yeah1 nói.

Trước đó, YouTube cho rằng Spring Me Pte. Ltd – một công ty có trụ sở tại Thái Lan do Yeah1 sở hữu gián tiếp 16,93% cổ phần có hoạt động chưa phù hợp với quy trình YouTube AdSense nên chấm dứt thỏa thuận với công ty này và những đơn vị liên quan.

Mảng kinh doanh này đóng góp khoảng một triệu USD cho Yeah1, tương ứng khoảng 13% lợi nhuận sau thuế năm ngoái. Hệ thống của Yeah1 có hơn 1.200 kênh và tạo ra khoảng 3,2 tỷ lượt xem mỗi tháng trên Youtube.

Phương Đông