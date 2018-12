Thủ tướng đánh giá cao chiến lược phát triển công nghệ cao của Viettel

Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) vừa tổ chức sự kiện "The Best of Viettel" tối 29/6 nhằm tôn vinh những cá nhân, tập thể xuất sắc, có đóng góp nổi bật, đột phá cho Tập đoàn trong năm 2017.

Dưới sự chứng kiến của khoảng 500 đại biểu và khách mời cùng hàng nghìn nhân viên tại các đầu cầu truyền hình, 8 cá nhân và 8 tập thể thuộc các công ty trong Tập đoàn từ nhiều nơi trên thế giới lần lượt được xướng tên. Trải qua vòng bình chọn, xét duyệt kéo dài nhiều tháng, đây là những người được chọn trong số hàng trăm đơn vị hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau với tổng cộng gần 60.000 người. Gia đình, người thân của 8 cá nhân xuất sắc cũng được mời tham dự như một lời tri ân đến "hậu phương" thầm lặng đứng sau những cống hiến của họ dành cho tập thể.

Lý giải tại sao chọn số 8, đại diện tập đoàn cho biết đây là con số truyền thống của Viettel, biểu tượng cho sự thành công nhưng không dừng lại mà liên tục phát triển. Quá trình 30 năm thành lập và phát triển của Tập đoàn gắn với nhiều cột mốc mang con số 8. 1988 là năm phôi thai để sinh ra Viettel; 1998 là năm cơ bản hoàn thành đường trục cáp quang quân sự Bắc-Nam đầu tiên; năm 2008 Viettel trở thành mạng di động số một; năm 2018 Tập đoàn hoàn thành dự án công nghệ quan trọng nhất.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện.

Vinh danh cá nhân, tâp thể xuất sắc là hoạt động diễn ra thường niên tại Viettel, các năm trước có tên gọi "Sự kiện tôn vinh điển hình xuất sắc Viettel toàn cầu". Từ năm nay, với quy mô của Tập đoàn ngày càng mở rộng, yêu cầu "quốc tế" được đặt ra trong việc đặt tên. Sau khi xem xét hàng loạt ý tưởng như Viettel Choice, Viettel Excellence..., cuối cùng, "The Best of Viettel" được lựa chọn.

Theo đại diện Viettel, các cá nhân được tôn vinh đã phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm túc với 4 cấp xét duyệt. Hội đồng thẩm định dành 4 tháng để thảo luận nhằm tìm ra những giá trị cốt lõi của Viettel trong từng câu chuyện của mỗi cá nhân, mỗi tập thể, từ đó tìm ra những đại diện xuất sắc nhất.

"Trong khi viễn thông thế giới tăng trưởng rất thấp, chỉ một vài %, thì chúng ta đã lấy lại được đà phát triển doanh thu với mức tăng trưởng tiệm cận 2 con số. Đó thành tựu rất hiếm đối với một doanh nghiệp viễn thông lớn", Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn Viettel khẳng định trong bài phát biểu bế tại sự kiện.

Theo ông, đó là nhờ Viettel có những người lao động tận tâm, dũng cảm, dám vượt qua mọi định kiến, bất chấp những truyền thống xưa cũ để làm nên những sản phẩm tầm cỡ thế giới.

Ông nhận định, tất cả những cá nhân, tập thể được vinh danh năm nay đều có một điểm chung là "niềm tin không giới hạn vào chính mình và tổ chức của mình". "Hãy xóa bỏ những giới hạn và tìm cách vượt qua những điều không thể. Chỉ cần tin rằng mình có thể, chúng ta sẽ làm được điều mình muốn làm", ông nói.

Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng (thứ tư từ trái sang) trao giải cho 8 cá nhân xuất sắc.

Trong số các tập thể được tôn vinh có thể kể đến Unitel, thành viên của Viettel tại Lào. Dưới áp lực của việc tăng hiệu quả kinh doanh trong môt thị trường bão hòa, đơn vị này vẫn tạo nên cột mốc lịch sử khi đạt 2,8 triệu thuê bao lũy kế, tăng trưởng 6 tháng cuối năm 2017 đạt 15 đến 18%. Hiện Unitel là mạng di động thành công nhất trong số các thị trường nước ngoài của Tập đoàn.

Viettel cũng lựa chọn 8 cá nhân biểu trưng cho tinh thần vượt khó, sáng tạo, tìm tòi những cải tiến mang tính đột phá. Đơn cử như chị Lê Thị Hằng từ Trung tâm đầu tự dẫn và điều khiển. Là Kỹ sư trưởng, chỉ trong hai năm, chị đã cùng đồng đội hoàn thành một sản phẩm vốn không bao giờ được thế giới chuyển giao công nghệ, rút ngắn 80% thời gian nghiên cứu chế tạo.

Một người nước ngoài cũng nằm trong danh sách là Rueda Sequeiros Jose Antonio, Phó phòng Tài chính Công ty Viettel Peru, người đã giúp Bitel tiết kiệm 5,5 triệu USD nhờ kiên quyết đấu tranh với chính quy định bất cập của nước sở tại.

Điểm nổi bật năm nay là có nhiều đại diện đến từ các lĩnh vực mới của Viettel như công nghiệp quốc phòng (Viện Ra đa thuộc Viện nghiên cứu và phát triển Viettel, Trung tâm đầu tự dẫn thuộc Viện Hàng không Vũ trụ Viettel), lĩnh vực công nghiệp điện tử viễn thông (Trung tâm OCS thuộc Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ mạng), lĩnh vực an ninh mạng (Trung tâm không gian mạng)…

Cũng tại lễ tôn vinh, Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng chính thức công bố thông điệp "Viettel 30 năm - Niềm tin không giới hạn" cho lễ kỷ niệm tròn 30 tuổi. Theo đó, mục tiêu năm nay của Tập đoàn là tạo ra sự tăng trưởng 2 con số ở tất cả các đơn vị.

Hiện Viettel là nhà mạng lớn nhất Việt Nam với 65 triệu thuê bao, chiếm 52% thị phần và 5,8 triệu thuê bao Internet cáp quang. Thương hiệu Viettel đã hiện diện ở 10 quốc gia châu Á, châu Phi và châu Mỹ với 35 triệu thuê bao.

Doanh thu của Tập đoàn năm 2017 là 252.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 44.100 tỷ đồng, nộp ngân sách 41.100 tỷ đồng. Theo công bố của Brand Finance, Viettel là thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam năm 2017 với định giá 2,569 tỷ USD.

Viettel đặt mục tiêu sau 2 năm nữa trở thành một Tập đoàn Công nghiệp - Công nghệ cao - Viễn thông toàn cầu với tăng trưởng từ 10 đến 15% mỗi năm, vào Top 10 công ty viễn thông toàn cầu.

Thúy An