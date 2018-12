Ngân hàng Sacombank vừa tổ chức quay số để xác định các khách hàng may mắn trúng thưởng chương trình ưu đãi vào ngày 10/1 tại TP HCM.

Danh sách khách hàng trúng thưởng xem tại đây.

Kết quả đã có 4 khách hàng trúng giải nhất, mỗi giải là một điện thoại Samsung Galaxy Note 8. Ngoài ra còn có 250 giải khuyến khích, mỗi giải là một phiếu quà tặng Esteem Gift trị giá 200.000 đồng.

Thẻ thanh toán Plus được liên kết với tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng tại Sacombank. Chủ thẻ Plus có thể thực hiện các giao dịch thanh toán, rút tiền, mua hàng trực tuyến… tại Việt Nam. Thông qua dịch vụ ngân hàng điện tử và mạng lưới ATM của Sacombank, chủ thẻ có thể tra cứu số dư tài khoản và 5 giao dịch gần nhất, chuyển khoản trong hệ thống cũng như các ngân hàng khác, thanh toán thẻ tín dụng… Thẻ Plus phát hành nhanh chỉ trong vòng 5 phút sau khi khách hàng đăng ký.

Ra mắt từ tháng 9/2017, Samsung Pay là ứng dụng dành riêng cho các thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng mang thương hiệu Samsung. Ứng dụng này giúp khách hàng tích hợp thông tin thẻ vào thiết bị và thanh toán nhanh chóng, an toàn tại bất kỳ điểm bán hàng nào bằng cách chạm thiết bị lên máy POS thay vì sử dụng thẻ.

Đối với thẻ Sacombank, Samsung Pay áp dụng cho thẻ thanh toán Plus trong giai đoạn đầu triển khai và sắp tới cho tất cả các thẻ Sacombank Visa và Mastercard. Ứng dụng Samsung Pay sẽ tự động cài đặt khi chủ thẻ cập nhật biên bản mới nhất của thiết bị Samsung đang sử dụng

Minh Trí