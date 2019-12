Chủ đầu tư dự án nhận đề cử Nhà phát triển dự án nhà ở tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương nhờ những đóng góp trong xây dựng và bất động sản.

Sau giải thưởng bất động sản châu Á - Thái Bình Dương (Asia Pacific Property Awards 2019), công ty CP Mỹ Việt tiếp tục nhận đề cử hạng mục "Nhà phát triển dự án nhà ở tốt nhất châu Á - Thái Bình Dương" tại giải Bất động sản quốc tế (International Property Awards 2019), với dự án X2 Hội An Resort & Residence. Lễ trao giải quy mô toàn cầu tổ chức tại London (Anh) vào tháng 12 này.

Qua nhiều vòng đánh giá khắt khe và những tiêu chí nghiêm ngặt, hội đồng giám khảo cùng các chuyên gia quốc tế đánh giá cao X2 Hội An Resort & Residence về mặt kiến trúc, cùng định hướng phát triển nghỉ dưỡng. Theo ban tổ chức, chủ đầu tư X2 Hội An Resort & Residence đã lọt top doanh nghiệp bất động sản hàng đầu châu Á bởi những đóng góp trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản, đặc biệt là trong lĩnh vực công trình xanh với những dự án nhận chứng chỉ xanh và bền vững.

Đại diện công ty CP Mỹ Việt - chủ sở hữu dự án X2 Hội An Resort & Residence - nhận giải "Nhà phát triển bất động sản nhà ở tốt nhất Việt Nam" tại lễ trao giải Asia Pacific Property Awards 2019.

Ông David Chang - Chủ tịch kiêm Giám đốc của Công ty CP Mỹ Việt cho biết, việc góp mặt trong danh sách đề cử của giải thưởng quốc tế là thành quả từ định hướng phát triển đúng đắn, với tầm nhìn chiến lược.

"Giải thưởng khẳng định uy tín của doanh nghiệp, với tiêu chuẩn chất lượng và chuyên môn cao, mang đến những sản phẩm bất động sản theo chuẩn mực quốc tế, đột phá về phong cách sống, tiện nghi hiện đại mà vẫn gần gũi, chan hòa với thiên nhiên, đơn cử là X2 Hội An Resort & Residence", ông David Chang nói.

Từ khi ra mắt dự án đến nay, X2 Hội An Resort & Residence đã liên tiếp giành nhiều giải thưởng trên tầm quốc gia lẫn khu vực. Tọa lạc tại vị thế đắc địa dọc theo sông Cổ Cò quanh năm xanh mát, dự án nằm cạnh phố cổ đẹp hàng đầu châu Á - Hội An (di sản UNESCO). Chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 30 phút lái ôtô, khu nghỉ dưỡng dễ dàng tiếp cận những bãi biển dài đẹp nhất tại Đà Nẵng - Hội An và hai sân golf 18 hố nổi tiếng là BRG Da Nang và Montgomerie Links trong bán kính vài cây số.

Kiến trúc hài hòa thiên nhiên của một biệt thự X2 Hội An Resort & Residence.

X2 Hội An Resort & Residence có quy mô 7 ha, với 68 biệt thự biệt lập 2-4 phòng ngủ có diện tích 239-698 m2. Dự án mang kiến trúc thân thiện với môi trường - tôn vinh phong cảnh thiên nhiên hiện có. Đường nét cấu trúc Tây Âu kết hợp với vẻ đẹp mềm mại Á Đông từ những chất liệu đặc trưng của vùng biển miền trung Việt Nam.

Du khách tới đây không chỉ tận hưởng không gian biệt thự sang trọng, mà còn có thể trải nghiệm những dịch vụ 5 sao: như hệ thống bể bơi vô cực trên cao, liệu pháp giải độc cho cơ thể, các lớp thể dục và yoga chuyên biệt, vườn hữu cơ thủy canh cung cấp rau quả sạch cho các nhà hàng nội khu mang phong cách ẩm thực Á - Âu... và đặc biệt là dịch vụ liên kết độc quyền với câu lạc bộ vui chơi giải trí sôi động bờ biển - Blush Beach. Dự án dự kiến đưa vào hoạt động từ đầu năm 2020.

"X2 Hội An Resort & Residence sẽ tạo nên 'cơn sốt' trên thị trường du lịch nghỉ dưỡng, đánh thức tiềm năng bất động sản của Hội An, cũng như tiếp tục đưa các công trình Việt Nam vươn xa hơn nữa", đại diện Mỹ Việt chia sẻ.

Tiến độ thi công thực tế tại dự án.

International Property Awards là hệ thống giải thưởng uy tín và danh giá hàng đầu thế giới, với lịch sử hơn 20 năm, nhằm vinh danh các doanh nghiệp có thành tích cao nhất trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh của ngành bất động sản. Giải thưởng được các chủ đầu tư bất động sản thế giới xem như bảo chứng cho uy tín và tiềm lực của mình. Mỗi năm, sự kiện thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp lớn trên toàn cầu, các chủ đầu tư đoạt giải đều là những nhà phát triển bất động sản có sức ảnh hưởng tại các khu vực: châu Phi, châu Á - Thái Bình Dương, Ả Rập, Canada, Caribbean, Trung và Nam Mỹ, châu Âu, Anh, Mỹ...

Lộc An