Chung cư The Morning Star do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hồng Hà làm chủ đầu tư. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại đường 20 Cụm công nghiệp Hoàng Gia, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An.

Dự án gồm 203 căn hộ nằm trên Quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, TP HCM, được đưa vào hoạt động từ tháng 10/2011, hiện có 800 người đã về đây sinh sống. Cư dân đã đóng đủ quỹ bảo trì trị giá 2% giá trị mỗi căn hộ. Tuy nhiên, đã hơn 5 năm tòa nhà được đưa vào sử dụng, doanh nghiệp chưa thực hiện nghĩa vụ bàn giao toàn bộ quỹ bảo trì cho Ban quản trị - đại diện cho cư dân - quản lý.

Trong quá trình tranh chấp quỹ bảo trì (ước tính hơn 10 tỷ đồng chưa bao gồm các khoản lãi) đang bị doanh nghiệp "giam" sai quy định, Ban Quản trị chung cư The Morning Star được cơ quan chức năng cung cấp nhiều văn bản chứng minh chủ đầu tư đã xây dựng sai phép. Cụ thể, doanh nghiệp đã xây dựng lấn chiếm phần diện tích tầng trệt của tòa nhà để kinh doanh, cho thuê kho từ năm 2011.

Chủ đầu tư chung cư The Morning Star xây dựng sai phép phần diện tích tầng trệt tòa nhà và kinh doanh, cho thuê từ năm 2011. Ảnh: Vũ Lê

Đến tháng 7/2015, Ban quản trị chung cư The Morning Star đã có công văn gửi Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM để đề nghị cơ quan chức năng không cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu riêng cho doanh nghiệp đối với phần diện tích đất tranh chấp tại tầng trệt đang cho thuê mở siêu thị.

Trả lời công văn này, Sở Tài nguyên Môi trường xác nhận phần diện tích xây dựng tại tầng trệt chung cư The Morning Star có phần diện tích sai phép chưa xử lý xong nên chưa thể xét cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư.

Trong khi đó, năm 2015, Thanh tra Sở Xây dựng cũng đã yêu cầu Công ty Hồng Hà tiến hành tháo dỡ phần diện tích vi phạm. Tại văn bản này, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM, Đỗ Phi Hùng nêu rõ, theo giải trình của chủ đầu tư, doanh nghiệp xin được duy trì phần diện tích xây dựng vi phạm làm kho lạnh đến sau Tết Nguyên đán 2013. Thế nhưng, đến ngày 7/9/2015 Thanh tra Sở phối hợp cùng Phòng phát triển nhà và Thị trường bất động sản làm việc với doanh nghiệp thì phần diện tích vi phạm chưa thực hiện tháo dỡ.

Đến quý III/2016, chủ đầu tư tiến hành phá dỡ phần diện tích vi phạm tại tầng trệt chung cư nhưng người dân yêu cầu doanh nghiệp giữ nguyên hiện trạng cho đến khi nào giải quyết dứt điểm việc tranh chấp quỹ bảo trì. Bởi lẽ, người dân lo ngại, sau khi tháo dỡ xong, chủ đầu tư hợp thức hóa thủ tục cấp chủ quyền cho phần sở hữu riêng của doanh nghiệp thì hành trình đòi lại quỹ bảo trì ngày càng khó khăn và kéo dài thêm.

Gần đây nhất, ngày 15/8/2016, cộng đồng cư dân dự án The Morning Star đã gửi đơn kêu cứu khẩn cấp đến nhiều cơ quan chức năng của thành phố. Theo đó, gần 100 hộ dân sống trong chung cư này đề nghị UBND TP HCM và cơ quan chức năng tiến hành phong tỏa tài sản và cưỡng chế buộc Công ty Hồng Hà bàn giao hơn 10 tỷ đồng quỹ bảo trì và các khoản lãi suất về cho Ban quản trị quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

Vũ Lê